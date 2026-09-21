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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713355
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0)

Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0)
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV096 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0KV1-M006V0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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