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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 13
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 14
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 13
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 14
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713349
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0)

Как член семейства TUF Gaming, F16 может похвастаться некоторыми действительно впечатляющими характеристиками, предоставляя вам доступ к лучшим играм на Windows 11. Оснащенный процессором Intel Core и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX Laptop, F16 может легко играть в новейшие игры или поддерживать ваш рабочий процесс в соответствии с графиком. В сочетании с памятью DDR5 5600 МГц объемом до 32 ГБ на слот и расширяемым хранилищем PCIe Gen 4 объемом до 4 ТБ эта маленькая машина готова ко всему, прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Как член семейства TUF Gaming, F16 может похвастаться некоторыми действительно впечатляющими характеристиками, предоставляя вам доступ к лучшим играм на Windows 11. Оснащенный процессором Intel Core и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX Laptop, F16 может легко играть в новейшие игры или поддерживать ваш рабочий процесс в соответствии с графиком. В сочетании с памятью DDR5 5600 МГц объемом до 32 ГБ на слот и расширяемым хранилищем PCIe Gen 4 объемом до 4 ТБ эта маленькая машина готова ко всему, прямо из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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