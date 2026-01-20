Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A18 создан для требовательных геймеров, которые ценят большой экран и производительность. 18-дюймовый формат делает его отличным выбором не только для современных игр, но и для работы с графикой, монтажа видео и стриминга. Конфигурация с процессором Ryzen 7 и видеокартой RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних и высоких настройках, а также заниматься контент-созданием.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет достичь высокой частоты кадров в актуальных играх. Такая комбинация также эффективно справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и нагрузкой на видеокарту. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Повышенная частота обновления экрана делает картинку плавной и отзывчивой, что особенно заметно в динамичных играх.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и профессиональных приложений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Архитектура ноутбука предусматривает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в фирменном защищенном стиле линейки TUF Gaming с военным сертификатом надежности. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой шум может быть заметным. Учитывая производительную начинку и большой экран, автономность в игровых сессиях будет ограниченной, но для обычной работы батарея обеспечит несколько часов без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного интернета. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это довольно крупный и тяжелый ноутбук, не предназначенный для частой переноски. Операционная система не предустановлена, что потребует дополнительных затрат на лицензию Windows. Объем SSD может потребовать расширения при большой библиотеке игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет производительный gaming-ноутбук с большим экраном и возможностью апгрейда, готов мириться с весом и умеренной автономностью ради высокой производительности.