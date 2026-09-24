Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)
Ноутбук Asus — это мощное и многофункциональное устройство, идеально подходящее как для профессиональной работы, так и для развлечений. Эта модель оснащена современным Bluetooth 5.3, обеспечивающим быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Несмотря на вес 2,6 кг, ноутбук сохраняет мобильность и удобство в переноске. Он оснащен графическим контроллером nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти, что обеспечивает отличную производительность для игр и графически интенсивных задач. Большой 18-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 даст вам возможность насладиться четкими и насыщенными цветами при просмотре контента или работе с медиа. Процессор от AMD, имеющий 8 ядер, в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость обработки данных и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что позволило снизить его вес без потери прочности. Важным атрибутом для удобной работы в темное время суток является подсветка клавиатуры. На борту имеется разнообразие портов для подключения различных периферийных устройств: один порт USB 2.0 и два порта USB 3.0, позволяющих быстро и эффективно обмениваться данными. Этот ноутбук — отличное сочетание мощности, функциональности и современных технологий, подходящее для пользователей с самыми разнообразными потребностями.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)