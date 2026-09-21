Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0)
Для кого и под какие задачи
Премиальный ультрабук Asus Zenbook S 14 OLED создан для бизнес-пользователей и профессионалов, которым важны мобильность, производительность и качество экрана. Компактный 14-дюймовый форм-фактор в сочетании с новейшим процессором Intel Core Ultra и графикой Arc делают его отличным выбором для работы с документами, презентациями, многозадачности и даже легкой обработки фото и видео. Модель особенно подойдет тем, кто часто работает в поездках или на встречах, где важны автономность и презентабельный внешний вид.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 158V с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Arc 140V существенно мощнее типичных интегрированных решений, что позволяет комфортно работать с графическими приложениями и даже запускать современные игры на средних настройках. Связка из 32 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в режиме многозадачности даже с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями.
Экран и комфорт работы
OLED-дисплей с разрешением 3K обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую детализацию изображения. Матрица предлагает расширенный цветовой охват и отличную яркость, что делает экран комфортным как для работы с текстом и таблицами, так и для просмотра контента или обработки фотографий. OLED-технология гарантирует мгновенный отклик и великолепные углы обзора, важные при работе с визуальным контентом или презентациями.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти полностью закрывают потребности в многозадачности и работе с ресурсоемкими приложениями. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, проектов и медиаконтента. Такой объем накопителя позволяет не беспокоиться о свободном месте в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что важно при частных переездах и работе вне офиса. Современная система охлаждения эффективно справляется с температурами процессора и графики даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительную автономную работу, достаточную для полного рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на тонкий корпус, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой Thunderbolt, что позволяет подключать внешние мониторы и периферию. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home, качественная веб-камера для видеоконференций, подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца дополняют премиальный характер устройства.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран, хоть и обеспечивает великолепное качество изображения, требует периодической смены картинки для предотвращения выгорания. Производительность графики Intel Arc достаточна для повседневных задач и легких игр, но может уступать дискретным решениям NVIDIA в специфических приложениях. Модель идеально подойдет бизнес-пользователям, руководителям и профессионалам, которым важны мобильность, качество экрана и длительная автономная работа, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше рассмотреть альтернативы с более мощной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Легкие, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 151 080 руб.37770 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 156 850 руб.39213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb...
-
В наличииЦена 159 630 руб.39908 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 166 360 руб.41590 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
-
В наличииЦена 172 920 руб.43230 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 174 040 руб.43510 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 174 110 руб.43528 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 181 950 руб.45488 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 184 720 руб.46180 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 189 310 руб.47328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 190 020 руб.47505 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
Для кого и под какие задачи
Премиальный ультрабук Asus Zenbook S 14 OLED создан для бизнес-пользователей и профессионалов, которым важны мобильность, производительность и качество экрана. Компактный 14-дюймовый форм-фактор в сочетании с новейшим процессором Intel Core Ultra и графикой Arc делают его отличным выбором для работы с документами, презентациями, многозадачности и даже легкой обработки фото и видео. Модель особенно подойдет тем, кто часто работает в поездках или на встречах, где важны автономность и презентабельный внешний вид.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 158V с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Arc 140V существенно мощнее типичных интегрированных решений, что позволяет комфортно работать с графическими приложениями и даже запускать современные игры на средних настройках. Связка из 32 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в режиме многозадачности даже с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями.
Экран и комфорт работы
OLED-дисплей с разрешением 3K обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую детализацию изображения. Матрица предлагает расширенный цветовой охват и отличную яркость, что делает экран комфортным как для работы с текстом и таблицами, так и для просмотра контента или обработки фотографий. OLED-технология гарантирует мгновенный отклик и великолепные углы обзора, важные при работе с визуальным контентом или презентациями.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти полностью закрывают потребности в многозадачности и работе с ресурсоемкими приложениями. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, проектов и медиаконтента. Такой объем накопителя позволяет не беспокоиться о свободном месте в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что важно при частных переездах и работе вне офиса. Современная система охлаждения эффективно справляется с температурами процессора и графики даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительную автономную работу, достаточную для полного рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на тонкий корпус, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой Thunderbolt, что позволяет подключать внешние мониторы и периферию. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home, качественная веб-камера для видеоконференций, подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца дополняют премиальный характер устройства.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран, хоть и обеспечивает великолепное качество изображения, требует периодической смены картинки для предотвращения выгорания. Производительность графики Intel Arc достаточна для повседневных задач и легких игр, но может уступать дискретным решениям NVIDIA в специфических приложениях. Модель идеально подойдет бизнес-пользователям, руководителям и профессионалам, которым важны мобильность, качество экрана и длительная автономная работа, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше рассмотреть альтернативы с более мощной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Легкие, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0)