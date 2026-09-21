Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук ASUS VivoBook S14 на базе ARM-процессора Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, ценящих автономность и компактность. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану, этот ультрабук станет надежным спутником для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает вдали от розетки.
Процессор, видеокарта и производительность
Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для повседневных задач и многозадачной работы. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает плавную работу интерфейса и воспроизведение медиаконтента. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, браузером и легкими программами для работы с фото, однако не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица гарантирует комфортный просмотр фильмов и работу с текстом благодаря высокой четкости изображения. OLED-технология также способствует энергоэффективности при отображении темного контента, что положительно влияет на время автономной работы.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и множеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается небольшим весом и тонким профилем, что делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения ARM-процессора обеспечивает бесшумную работу без нагрева. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном гарантирует длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук весь рабочий день без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
VivoBook S14 оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home гарантирует полную совместимость с популярным программным обеспечением, несмотря на ARM-архитектуру процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением важно учитывать, что ARM-процессор может иметь ограничения в совместимости с некоторыми специализированными программами, оптимизированными под x86-архитектуру. Ноутбук идеально подойдет тем, кто ценит длительное время автономной работы, компактность и бесшумность, а также работает преимущественно с офисными приложениями и веб-сервисами. Если же вам требуется запуск ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на базе процессоров Intel или AMD.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук ASUS VivoBook S14 на базе ARM-процессора Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, ценящих автономность и компактность. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану, этот ультрабук станет надежным спутником для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает вдали от розетки.
Процессор, видеокарта и производительность
Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для повседневных задач и многозадачной работы. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает плавную работу интерфейса и воспроизведение медиаконтента. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, браузером и легкими программами для работы с фото, однако не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица гарантирует комфортный просмотр фильмов и работу с текстом благодаря высокой четкости изображения. OLED-технология также способствует энергоэффективности при отображении темного контента, что положительно влияет на время автономной работы.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и множеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается небольшим весом и тонким профилем, что делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения ARM-процессора обеспечивает бесшумную работу без нагрева. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном гарантирует длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук весь рабочий день без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
VivoBook S14 оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home гарантирует полную совместимость с популярным программным обеспечением, несмотря на ARM-архитектуру процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением важно учитывать, что ARM-процессор может иметь ограничения в совместимости с некоторыми специализированными программами, оптимизированными под x86-архитектуру. Ноутбук идеально подойдет тем, кто ценит длительное время автономной работы, компактность и бесшумность, а также работает преимущественно с офисными приложениями и веб-сервисами. Если же вам требуется запуск ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на базе процессоров Intel или AMD.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0)