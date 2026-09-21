Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)
Эта модель от ASUS — компактный и производительный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач: от офисной работы и учёбы до просмотра фильмов и лёгких графических задач. Сочетание современного процессора, качественного экрана и лёгкого корпуса делает его удобным спутником как дома, так и в пути. Производительность и мощность Процессор Intel Core i5-13420H с тактовой частотой 2.1 ГГц (с возможностью турбоускорения) обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. Это позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузерами с большим количеством вкладок, а также запускать лёгкие графические редакторы или программы для монтажа видео. 8 ядер и 12 потоков гарантируют высокую производительность даже при нагрузке. Экран и визуальные возможности 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткую и детализированную картинку без бликов. Это особенно важно для длительной работы за ноутбуком, так как снижает нагрузку на глаза. Широкие углы обзора IPS-матрицы позволяют комфортно просматривать контент даже под углом. Дизайн и портативность Корпус из лёгкого и прочного материала весит всего 1.88 кг, что делает ноутбук удобным для переноски. Тонкий профиль и стильный чёрный цвет (Indie Black) придают устройству современный и строгий вид.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)