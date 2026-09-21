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Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)

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Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 10
Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 10
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 480 руб. 
Начислим 1112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)
69 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х2
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)

Эта модель от ASUS — компактный и производительный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач: от офисной работы и учёбы до просмотра фильмов и лёгких графических задач. Сочетание современного процессора, качественного экрана и лёгкого корпуса делает его удобным спутником как дома, так и в пути. Производительность и мощность Процессор Intel Core i5-13420H с тактовой частотой 2.1 ГГц (с возможностью турбоускорения) обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. Это позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузерами с большим количеством вкладок, а также запускать лёгкие графические редакторы или программы для монтажа видео. 8 ядер и 12 потоков гарантируют высокую производительность даже при нагрузке. Экран и визуальные возможности 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткую и детализированную картинку без бликов. Это особенно важно для длительной работы за ноутбуком, так как снижает нагрузку на глаза. Широкие углы обзора IPS-матрицы позволяют комфортно просматривать контент даже под углом. Дизайн и портативность Корпус из лёгкого и прочного материала весит всего 1.88 кг, что делает ноутбук удобным для переноски. Тонкий профиль и стильный чёрный цвет (Indie Black) придают устройству современный и строгий вид.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта модель от ASUS — компактный и производительный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач: от офисной работы и учёбы до просмотра фильмов и лёгких графических задач. Сочетание современного процессора, качественного экрана и лёгкого корпуса делает его удобным спутником как дома, так и в пути. Производительность и мощность Процессор Intel Core i5-13420H с тактовой частотой 2.1 ГГц (с возможностью турбоускорения) обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. Это позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузерами с большим количеством вкладок, а также запускать лёгкие графические редакторы или программы для монтажа видео. 8 ядер и 12 потоков гарантируют высокую производительность даже при нагрузке. Экран и визуальные возможности 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткую и детализированную картинку без бликов. Это особенно важно для длительной работы за ноутбуком, так как снижает нагрузку на глаза. Широкие углы обзора IPS-матрицы позволяют комфортно просматривать контент даже под углом. Дизайн и портативность Корпус из лёгкого и прочного материала весит всего 1.88 кг, что делает ноутбук удобным для переноски. Тонкий профиль и стильный чёрный цвет (Indie Black) придают устройству современный и строгий вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0) - по цене 69480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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