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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653)

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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713272
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653)

Для кого и под какие задачи

Dell Pro 14 создан для профессионалов, которым нужен надежный и компактный ноутбук для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными программами, видеозвонками и легкой работой с графикой. Ноутбук отлично подойдет для бизнес-пользователей, удаленных сотрудников и студентов, ценящих мобильность и длительную автономную работу.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор Intel Core Ultra 5 235U с энергоэффективной архитектурой обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel HD Graphics справляется с базовыми задачами визуализации и воспроизведением видео, хотя и не подходит для серьезных игр или профессиональной обработки графики. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет работать с объемными документами без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый WVA-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица этого типа предлагает хороший баланс между качеством картинки и энергопотреблением, что важно для длительной автономной работы. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при ярком освещении, а Full HD разрешение оптимально для данной диагонали при работе с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большими документами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и гарантирует оперативную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели бизнес-класса. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору и энергоэффективному экрану ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу, что особенно важно для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. На ноутбуке предустановлена операционная система Linux, что может быть преимуществом для IT-специалистов и пользователей, предпочитающих открытое ПО. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что предустановленная Linux может потребовать некоторого привыкания для пользователей Windows. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но может не подойти креативным специалистам, работающим с тяжелой графикой или видеомонтажом.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Dell Pro 14 создан для профессионалов, которым нужен надежный и компактный ноутбук для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными программами, видеозвонками и легкой работой с графикой. Ноутбук отлично подойдет для бизнес-пользователей, удаленных сотрудников и студентов, ценящих мобильность и длительную автономную работу.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор Intel Core Ultra 5 235U с энергоэффективной архитектурой обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel HD Graphics справляется с базовыми задачами визуализации и воспроизведением видео, хотя и не подходит для серьезных игр или профессиональной обработки графики. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет работать с объемными документами без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый WVA-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица этого типа предлагает хороший баланс между качеством картинки и энергопотреблением, что важно для длительной автономной работы. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при ярком освещении, а Full HD разрешение оптимально для данной диагонали при работе с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большими документами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и гарантирует оперативную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели бизнес-класса. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору и энергоэффективному экрану ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу, что особенно важно для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. На ноутбуке предустановлена операционная система Linux, что может быть преимуществом для IT-специалистов и пользователей, предпочитающих открытое ПО. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что предустановленная Linux может потребовать некоторого привыкания для пользователей Windows. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но может не подойти креативным специалистам, работающим с тяжелой графикой или видеомонтажом.

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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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