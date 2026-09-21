Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653)

Для кого и под какие задачи

Dell Pro 14 создан для профессионалов, которым нужен надежный и компактный ноутбук для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными программами, видеозвонками и легкой работой с графикой. Ноутбук отлично подойдет для бизнес-пользователей, удаленных сотрудников и студентов, ценящих мобильность и длительную автономную работу.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор Intel Core Ultra 5 235U с энергоэффективной архитектурой обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel HD Graphics справляется с базовыми задачами визуализации и воспроизведением видео, хотя и не подходит для серьезных игр или профессиональной обработки графики. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет работать с объемными документами без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый WVA-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица этого типа предлагает хороший баланс между качеством картинки и энергопотреблением, что важно для длительной автономной работы. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при ярком освещении, а Full HD разрешение оптимально для данной диагонали при работе с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большими документами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и гарантирует оперативную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели бизнес-класса. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору и энергоэффективному экрану ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу, что особенно важно для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. На ноутбуке предустановлена операционная система Linux, что может быть преимуществом для IT-специалистов и пользователей, предпочитающих открытое ПО. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что предустановленная Linux может потребовать некоторого привыкания для пользователей Windows. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но может не подойти креативным специалистам, работающим с тяжелой графикой или видеомонтажом.