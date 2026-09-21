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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01)

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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 3
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 4
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 5
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 6
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 7
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 8
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 9
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 10
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 11
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 12
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 13
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 14
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 15
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 16
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 17
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713253
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma EVE A5820 спроектирован для повседневных офисных задач, учебы и домашних развлечений. Модель отлично подойдет тем, кто ищет доступное решение с достаточным запасом производительности для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, этот ноутбук обеспечивает более комфортную многозадачность по сравнению с базовыми офисными моделями.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе устройства - двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3200U с интегрированной графикой Radeon Vega 3. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером и легкой работой с фото, хотя для серьезных игр и профессионального видеомонтажа возможностей будет недостаточно. Встроенное графическое ядро позволяет запускать нетребовательные игры на низких настройках и комфортно воспроизводить видео в высоком разрешении.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами при разном освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других личных файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с пластиковыми панелями, что характерно для ноутбуков этого ценового сегмента. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентилятора. Энергоэффективная платформа AMD и отсутствие мощной дискретной графики положительно сказываются на времени автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции для работы, включая возможности удаленного доступа и управления безопасностью.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что производительности достаточно для базовых задач, но может не хватить для работы с тяжелым профессиональным ПО или современными играми. Преимуществами являются объемный SSD и 16 ГБ оперативной памяти, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Ноутбук станет оптимальным выбором для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без переплаты за избыточную производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma EVE A5820 спроектирован для повседневных офисных задач, учебы и домашних развлечений. Модель отлично подойдет тем, кто ищет доступное решение с достаточным запасом производительности для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, этот ноутбук обеспечивает более комфортную многозадачность по сравнению с базовыми офисными моделями.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе устройства - двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3200U с интегрированной графикой Radeon Vega 3. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером и легкой работой с фото, хотя для серьезных игр и профессионального видеомонтажа возможностей будет недостаточно. Встроенное графическое ядро позволяет запускать нетребовательные игры на низких настройках и комфортно воспроизводить видео в высоком разрешении.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами при разном освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других личных файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с пластиковыми панелями, что характерно для ноутбуков этого ценового сегмента. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентилятора. Энергоэффективная платформа AMD и отсутствие мощной дискретной графики положительно сказываются на времени автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции для работы, включая возможности удаленного доступа и управления безопасностью.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что производительности достаточно для базовых задач, но может не хватить для работы с тяжелым профессиональным ПО или современными играми. Преимуществами являются объемный SSD и 16 ГБ оперативной памяти, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Ноутбук станет оптимальным выбором для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без переплаты за избыточную производительность.

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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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