Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02)
DIGMA EVE A5820 – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, стильный и производительный ноутбук для работы и развлечений. Элегантный черный ноутбук идеально подойдет для повседневных задач. Он сочетает в себе производительность, стиль и современные технологии.15,6-дюймовый IPS-дисплей с широкими углами обзора обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает работу с документами, просмотр видео и игры максимально удобными.Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 3 3200U с тактовой частотой 2,6 ГГц, что обеспечивает уверенную работу с несколькими приложениями одновременно. 8 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают плавную работу даже с ресурсоемкими программами.SSD-накопитель емкостью 256 ГБ обеспечивает возможность загрузки устройств и приложений, а также надежное хранение данных. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно просматривать видео.DIGMA EVE A5820 работает под управлением Windows 11 Professional, которая предлагает удобный интерфейс, современные функции безопасности и широкий набор инструментов для продуктивной работы.Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Диагональ экрана: 15.6 ". Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей. Поверхность экрана: матовая. Операционная система: Windows 11 Professional. Процессор: AMD. Модель процессора: Ryzen 3 3200U. Число ядер процессора: 2 шт.. Максимальная частота процессора: 3.5 ГГц. Базовая частота процессора: 2.6 ГГц. Тип оперативной памяти: DDR4. Размер оперативной памяти: 8 ГБ. Тип накопителя: SSD. Объем жесткого диска (HDD): 0 ГБ. Объем твердотельного накопителя (SSD): 256 ГБ. Тип видеокарты: интегрированная. Производитель видеочипа: AMD. Модель видеокарты: Radeon Graphics. Размер видеопамять: 0 МБ. Скорость сетевого адаптера: 0 Мбит/с. Беспроводные подключения: BlueTooth, Wi-Fi. Встроенные динамики и микрофон: да. Встроенная веб-камера: да. Картридер: да. Разъем RJ-45: 0 шт.. Разъем USB 2.0: 0 шт.. Разъем USB 3.0: 2 шт.. Разъем USB Type-C: 1 шт.. Разъем VGA (D-Sub): 0 шт.. Разъем HDMI: 1 шт.. Разъем DisplayPort: 0 шт.. Разъем для наушников/микрофона: да. Тип аккумулятора : li-ion. Запасаемая энергия: 51.3 Вт/ч. Время автономной работы: 6 ч. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса: черный. Высота: 1.98 см. Ширина: 24.06 см. Глубина: 35.99 см. Вес: 1.75 кг. Серия: EVE Бренд - DIGMA. Производитель - Китай. Артикул - DN15R3-8CXW02.
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Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02)