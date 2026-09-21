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Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR)

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Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1&quot; IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713248
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Характеристики

Бренд
Gateway
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.57

Описание товара Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR)

Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR)

Отзывы о товаре Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR)




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Характеристики
Бренд
Gateway
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR)
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Gateway Ultra Slim 14 Ryzen 5 3500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 8 14.1" IPS FHD Win11Home green (GWNR51416-GR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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