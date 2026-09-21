Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC64AD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC64AD)
Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 1VH - мощная рабочая станция для профессиональных создателей контента, дизайнеров и разработчиков. Ноутбук построен на базе производительного процессора AMD Ryzen AI 7000-й серии и видеокарты NVIDIA RTX 5060, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, 3D-моделирования, рендеринга и монтажа видео. Эта конфигурация также отлично подойдет для современных игр с высокими настройками графики.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой технологий искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает продвинутые технологии трассировки лучей и DLSS 3, что гарантирует плавный геймплей в современных играх и ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в Adobe Creative Suite, Blender и других ресурсоемких программах.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и точную цветопередачу. Матрица с высокой яркостью и широким цветовым охватом идеально подходит для работы с графикой и редактирования фото. Повышенное разрешение и качественная матрица гарантируют комфортную работу с текстом и таблицами без усталости глаз даже при длительных сессиях.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность в многозадачном режиме и работе с большими файлами. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ гарантирует мгновенный запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Конфигурация памяти оптимизирована для профессиональных задач и не требует немедленного апгрейда.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете с использованием премиальных материалов, обеспечивающих надежность конструкции при сохранении относительно компактных размеров. Продвинутая система охлаждения Windforce Infinity эффективно отводит тепло от мощных компонентов, позволяя поддерживать стабильную производительность без термического троттлинга. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет баланс между производительностью и автономностью для работы вне офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерные USB-A, HDMI для подключения внешних мониторов и аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой и большой тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения. Операционная система не предустановлена, что позволяет выбрать и настроить ОС под свои потребности.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это профессиональное устройство с соответствующей ценовой категорией. Мощные компоненты могут генерировать заметный шум под нагрузкой, что типично для высокопроизводительных ноутбуков. Отсутствие предустановленной операционной системы требует самостоятельной настройки, но дает свободу выбора версии Windows или Linux. Модель оптимальна для тех, кто ищет мощный инструмент для работы с графикой и видео, но пользователям с более простыми задачами лучше рассмотреть менее производительные и более доступные альтернативы.
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Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 1VH - мощная рабочая станция для профессиональных создателей контента, дизайнеров и разработчиков. Ноутбук построен на базе производительного процессора AMD Ryzen AI 7000-й серии и видеокарты NVIDIA RTX 5060, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, 3D-моделирования, рендеринга и монтажа видео. Эта конфигурация также отлично подойдет для современных игр с высокими настройками графики.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой технологий искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает продвинутые технологии трассировки лучей и DLSS 3, что гарантирует плавный геймплей в современных играх и ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в Adobe Creative Suite, Blender и других ресурсоемких программах.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и точную цветопередачу. Матрица с высокой яркостью и широким цветовым охватом идеально подходит для работы с графикой и редактирования фото. Повышенное разрешение и качественная матрица гарантируют комфортную работу с текстом и таблицами без усталости глаз даже при длительных сессиях.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность в многозадачном режиме и работе с большими файлами. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ гарантирует мгновенный запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Конфигурация памяти оптимизирована для профессиональных задач и не требует немедленного апгрейда.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете с использованием премиальных материалов, обеспечивающих надежность конструкции при сохранении относительно компактных размеров. Продвинутая система охлаждения Windforce Infinity эффективно отводит тепло от мощных компонентов, позволяя поддерживать стабильную производительность без термического троттлинга. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет баланс между производительностью и автономностью для работы вне офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерные USB-A, HDMI для подключения внешних мониторов и аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой и большой тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения. Операционная система не предустановлена, что позволяет выбрать и настроить ОС под свои потребности.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это профессиональное устройство с соответствующей ценовой категорией. Мощные компоненты могут генерировать заметный шум под нагрузкой, что типично для высокопроизводительных ноутбуков. Отсутствие предустановленной операционной системы требует самостоятельной настройки, но дает свободу выбора версии Windows или Linux. Модель оптимальна для тех, кто ищет мощный инструмент для работы с графикой и видео, но пользователям с более простыми задачами лучше рассмотреть менее производительные и более доступные альтернативы.
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