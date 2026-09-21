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Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP)

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Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 1
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 2
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 3
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 4
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 5
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 6
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 7
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 8
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
359 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713236
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
4.96

Описание товара Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP)

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук AORUS MASTER 16 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Топовая конфигурация с новейшим процессором Intel Core Ultra и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, заниматься стримингом, профессиональным монтажом видео и 3D-рендерингом. Этот ноутбук значительно мощнее стандартных игровых моделей и способен заменить профессиональную рабочую станцию.

Процессор, видеокарта и производительность

Инновационный процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 справляется с любыми современными играми в максимальных настройках даже при высоком разрешении. Такая мощная связка позволяет без задержек работать с тяжелыми проектами в Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender и других ресурсоемких приложениях.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает потрясающую цветопередачу, глубокий черный цвет и мгновенный отклик. Матрица премиум-класса идеально подходит как для игр, так и для работы с цветом в профессиональных задачах. Высокая яркость и контрастность OLED-экрана делают изображение насыщенным и детализированным даже при ярком внешнем освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в высокоскоростном двухканальном режиме, что критично для современных игр и профессиональных приложений. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих проектов, а при необходимости систему хранения можно расширить.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус с продвинутой системой охлаждения WINDFORCE Infinity эффективно отводит тепло от мощных компонентов. Несколько теплотрубок и вентиляторов поддерживают стабильную работу в длительных игровых сессиях или при рендеринге. Несмотря на высокую производительность, система охлаждения поддерживает комфортный уровень шума. Емкий аккумулятор обеспечивает несколько часов автономной работы в нетребовательных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое беспроводное подключение. Клавиатура с полноразмерным цифровым блоком имеет настраиваемую RGB-подсветку. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет профессиональные функции для работы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это производительный и достаточно тяжелый ноутбук, не предназначенный для частной переноски. Под максимальной нагрузкой система охлаждения может работать заметно, хотя и остается в рамках нормы для такого класса устройств. Высокая производительность требует подключения к электросети для полной отдачи. Модель оптимальна для тех, кто ищет максимально мощный ноутбук для стационарного использования дома или в офисе, готов к соответствующей стоимости и не планирует частые поездки с ним.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук AORUS MASTER 16 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Топовая конфигурация с новейшим процессором Intel Core Ultra и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, заниматься стримингом, профессиональным монтажом видео и 3D-рендерингом. Этот ноутбук значительно мощнее стандартных игровых моделей и способен заменить профессиональную рабочую станцию.

Процессор, видеокарта и производительность

Инновационный процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 справляется с любыми современными играми в максимальных настройках даже при высоком разрешении. Такая мощная связка позволяет без задержек работать с тяжелыми проектами в Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender и других ресурсоемких приложениях.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает потрясающую цветопередачу, глубокий черный цвет и мгновенный отклик. Матрица премиум-класса идеально подходит как для игр, так и для работы с цветом в профессиональных задачах. Высокая яркость и контрастность OLED-экрана делают изображение насыщенным и детализированным даже при ярком внешнем освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в высокоскоростном двухканальном режиме, что критично для современных игр и профессиональных приложений. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих проектов, а при необходимости систему хранения можно расширить.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус с продвинутой системой охлаждения WINDFORCE Infinity эффективно отводит тепло от мощных компонентов. Несколько теплотрубок и вентиляторов поддерживают стабильную работу в длительных игровых сессиях или при рендеринге. Несмотря на высокую производительность, система охлаждения поддерживает комфортный уровень шума. Емкий аккумулятор обеспечивает несколько часов автономной работы в нетребовательных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое беспроводное подключение. Клавиатура с полноразмерным цифровым блоком имеет настраиваемую RGB-подсветку. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет профессиональные функции для работы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это производительный и достаточно тяжелый ноутбук, не предназначенный для частной переноски. Под максимальной нагрузкой система охлаждения может работать заметно, хотя и остается в рамках нормы для такого класса устройств. Высокая производительность требует подключения к электросети для полной отдачи. Модель оптимальна для тех, кто ищет максимально мощный ноутбук для стационарного использования дома или в офисе, готов к соответствующей стоимости и не планирует частые поездки с ним.

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Отзывы


Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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