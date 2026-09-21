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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 2
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  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713235
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.54

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD)

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 ориентирован на геймеров среднего уровня и пользователей, которым требуется производительный мобильный компьютер для работы с графикой и монтажа. Сочетание мощного процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты RTX 5050 позволяет комфортно запускать современные игры на средних и высоких настройках, а также работать с фото и видеоредактированием без ощутимых задержек.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает отличную производительность в многопоточных задачах и профессиональных приложениях. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что позволяет достичь высокой частоты кадров в современных играх при оптимальных настройках качества графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с визуальным контентом. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, делая длительную работу более комфортной, особенно в условиях яркого освещения.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить внушительную библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости частой очистки.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в агрессивном геймерском стиле с продуманной системой охлаждения, которая эффективно отводит тепло от мощных компонентов. Несмотря на игровую направленность, дизайн остается достаточно сдержанным для использования в рабочей обстановке. Система охлаждения Windforce обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хотя при максимальной производительности может быть заметен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях низкой освещенности.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), поэтому потребуется самостоятельная установка Windows. Габариты и вес типичны для игрового ноутбука с 16-дюймовым экраном, что может быть важно при частной транспортировке. При выборе следует помнить, что RTX 5050 - это начально-средний уровень графики, который может потребовать компромиссов в настройках в самых требовательных современных играх.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 ориентирован на геймеров среднего уровня и пользователей, которым требуется производительный мобильный компьютер для работы с графикой и монтажа. Сочетание мощного процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты RTX 5050 позволяет комфортно запускать современные игры на средних и высоких настройках, а также работать с фото и видеоредактированием без ощутимых задержек.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает отличную производительность в многопоточных задачах и профессиональных приложениях. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что позволяет достичь высокой частоты кадров в современных играх при оптимальных настройках качества графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с визуальным контентом. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, делая длительную работу более комфортной, особенно в условиях яркого освещения.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить внушительную библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости частой очистки.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в агрессивном геймерском стиле с продуманной системой охлаждения, которая эффективно отводит тепло от мощных компонентов. Несмотря на игровую направленность, дизайн остается достаточно сдержанным для использования в рабочей обстановке. Система охлаждения Windforce обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хотя при максимальной производительности может быть заметен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях низкой освещенности.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), поэтому потребуется самостоятельная установка Windows. Габариты и вес типичны для игрового ноутбука с 16-дюймовым экраном, что может быть важно при частной транспортировке. При выборе следует помнить, что RTX 5050 - это начально-средний уровень графики, который может потребовать компромиссов в настройках в самых требовательных современных играх.

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3THK3KZ894SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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