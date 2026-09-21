Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ864SD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ864SD)
Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 ориентирован на требовательных геймеров, стримеров и создателей контента. Связка из производительного AMD Ryzen 7 и новейшей RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет с комфортом запускать современные игры в высоких настройках графики при Full HD+ разрешении, а также заниматься стримингом и монтажом видео. Модель выделяется на фоне типичных игровых решений увеличенным объемом оперативной памяти и накопителя.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в ресурсоемких приложениях. NVIDIA GeForce RTX 5060 с поддержкой DLSS 3.5 и трассировки лучей позволяет играть в самые современные игры с высокой частотой кадров при максимальных настройках в Full HD+. Связка CPU и GPU справляется с многозадачностью, рендерингом видео и работой в профессиональных приложениях без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Матрица с повышенной частотой обновления делает игровой процесс максимально плавным, а увеличенное соотношение сторон 16:10 дает больше рабочего пространства при работе с документами и веб-страницами. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу для базовых задач обработки фото и видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти с лихвой хватает для многозадачной работы с десятками вкладок браузера, тяжелыми играми и профессиональными приложениями. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и молниеносный запуск игр и программ. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости частой чистки диска.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом геймерском дизайне с продуманной системой охлаждения, использующей несколько теплотрубок и вентиляторов для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. При максимальной нагрузке система может работать достаточно шумно, что типично для игровых ноутбуков такой мощности. Автономность в игровых режимах ограничена несколькими часами, но в офисных задачах время работы существенно выше.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку для комфортной игры в темноте, а цифровой блок упрощает работу с числами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это полноценный игровой ноутбук с соответствующими габаритами и весом - не самый удобный вариант для частых поездок. Система охлаждения может быть довольно шумной под нагрузкой, что типично для мощных игровых конфигураций. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимально подойдет геймерам, стримерам и контент-мейкерам, которым важна высокая производительность и качественный экран, а мобильность не является приоритетом.
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Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 ориентирован на требовательных геймеров, стримеров и создателей контента. Связка из производительного AMD Ryzen 7 и новейшей RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет с комфортом запускать современные игры в высоких настройках графики при Full HD+ разрешении, а также заниматься стримингом и монтажом видео. Модель выделяется на фоне типичных игровых решений увеличенным объемом оперативной памяти и накопителя.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в ресурсоемких приложениях. NVIDIA GeForce RTX 5060 с поддержкой DLSS 3.5 и трассировки лучей позволяет играть в самые современные игры с высокой частотой кадров при максимальных настройках в Full HD+. Связка CPU и GPU справляется с многозадачностью, рендерингом видео и работой в профессиональных приложениях без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Матрица с повышенной частотой обновления делает игровой процесс максимально плавным, а увеличенное соотношение сторон 16:10 дает больше рабочего пространства при работе с документами и веб-страницами. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу для базовых задач обработки фото и видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти с лихвой хватает для многозадачной работы с десятками вкладок браузера, тяжелыми играми и профессиональными приложениями. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и молниеносный запуск игр и программ. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости частой чистки диска.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом геймерском дизайне с продуманной системой охлаждения, использующей несколько теплотрубок и вентиляторов для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. При максимальной нагрузке система может работать достаточно шумно, что типично для игровых ноутбуков такой мощности. Автономность в игровых режимах ограничена несколькими часами, но в офисных задачах время работы существенно выше.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку для комфортной игры в темноте, а цифровой блок упрощает работу с числами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это полноценный игровой ноутбук с соответствующими габаритами и весом - не самый удобный вариант для частых поездок. Система охлаждения может быть довольно шумной под нагрузкой, что типично для мощных игровых конфигураций. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимально подойдет геймерам, стримерам и контент-мейкерам, которым важна высокая производительность и качественный экран, а мобильность не является приоритетом.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ864SD)