Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)
Для кого и под какие задачи
Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук, ориентированный на увлеченных геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. Благодаря мощной конфигурации с RTX 5060 и Core i7 13-го поколения, устройство уверенно справляется с новейшими играми в высоких настройках графики и требовательными приложениями для 3D-моделирования или видеомонтажа. Это полноценная мобильная игровая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и разумной стоимостью.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - процессор Intel Core i7 13620H с поддержкой технологии гибридных ядер, обеспечивающий высокую производительность как в играх, так и в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры с включенными эффектами трассировки лучей и использованием DLSS, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Такая связка компонентов обеспечивает плавную работу в любых сценариях - от офисных программ до тяжелых игровых проектов.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу и контрастность, а повышенная частота обновления гарантирует плавное изображение в динамичных сценах. Формат 16:10 дает дополнительную высоту экрана, что удобно при работе с документами и веб-страницами.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя достаточен для установки нескольких крупных игр и хранения рабочих файлов, при этом сохраняется возможность добавления дополнительных накопителей при необходимости.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом игровом дизайне с акцентом на эффективное охлаждение компонентов. Система охлаждения Gigabyte справляется с отводом тепла от мощного процессора и видеокарты, хотя под максимальной нагрузкой вентиляторы могут работать заметно. При этом конструкция позволяет поддерживать стабильную производительность без существенного троттлинга даже в длительных игровых сессиях.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - не самый мобильный вариант для частых перемещений. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что типично для игровых моделей такого класса. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Рекомендуется тем, кто ищет мощный ноутбук для игр и работы с графикой, готов мириться с весом ради производительности и планирует использовать устройство преимущественно на одном месте с возможностью периодического перемещения.
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Для кого и под какие задачи
Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук, ориентированный на увлеченных геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. Благодаря мощной конфигурации с RTX 5060 и Core i7 13-го поколения, устройство уверенно справляется с новейшими играми в высоких настройках графики и требовательными приложениями для 3D-моделирования или видеомонтажа. Это полноценная мобильная игровая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и разумной стоимостью.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - процессор Intel Core i7 13620H с поддержкой технологии гибридных ядер, обеспечивающий высокую производительность как в играх, так и в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры с включенными эффектами трассировки лучей и использованием DLSS, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Такая связка компонентов обеспечивает плавную работу в любых сценариях - от офисных программ до тяжелых игровых проектов.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу и контрастность, а повышенная частота обновления гарантирует плавное изображение в динамичных сценах. Формат 16:10 дает дополнительную высоту экрана, что удобно при работе с документами и веб-страницами.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя достаточен для установки нескольких крупных игр и хранения рабочих файлов, при этом сохраняется возможность добавления дополнительных накопителей при необходимости.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом игровом дизайне с акцентом на эффективное охлаждение компонентов. Система охлаждения Gigabyte справляется с отводом тепла от мощного процессора и видеокарты, хотя под максимальной нагрузкой вентиляторы могут работать заметно. При этом конструкция позволяет поддерживать стабильную производительность без существенного троттлинга даже в длительных игровых сессиях.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - не самый мобильный вариант для частых перемещений. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что типично для игровых моделей такого класса. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Рекомендуется тем, кто ищет мощный ноутбук для игр и работы с графикой, готов мириться с весом ради производительности и планирует использовать устройство преимущественно на одном месте с возможностью периодического перемещения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)