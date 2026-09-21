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Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP)

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Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 1
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 2
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 3
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 4
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 5
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 6
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 7
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 8
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16&quot; OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
286 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713219
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
4.96

Описание товара Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP)

AORUS Master 16 BYH — это сочетание мощности и инноваций для геймеров и профессионалов. Этот ноутбук оснащён высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9, который справляется с любыми нагрузками, и графикой NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для невероятного визуального опыта. Его 16-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц и высоким разрешением обеспечивает плавность и четкость изображения, идеально подходя для игр и графических задач. Дополняет его охлаждающая система WINDFORCE Infinity EX, поддерживающая стабильность в любых условиях. Благодаря передовому дизайну и функциональности, AORUS Master 16 BYH становится идеальным инструментом для достижения высот в играх и работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
AORUS Master 16 BYH — это сочетание мощности и инноваций для геймеров и профессионалов. Этот ноутбук оснащён высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9, который справляется с любыми нагрузками, и графикой NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для невероятного визуального опыта. Его 16-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц и высоким разрешением обеспечивает плавность и четкость изображения, идеально подходя для игр и графических задач. Дополняет его охлаждающая система WINDFORCE Infinity EX, поддерживающая стабильность в любых условиях. Благодаря передовому дизайну и функциональности, AORUS Master 16 BYH становится идеальным инструментом для достижения высот в играх и работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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