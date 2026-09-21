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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD)

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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 3
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 9
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  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 12
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 13
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 14
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 15
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713216
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.91

Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD)

Для кого и под какие задачи

Gigabyte Aero X16 - современный креативный ноутбук, ориентированный на профессионалов в области дизайна, 3D-моделирования и видеомонтажа. Сочетание мощного процессора AMD Ryzen 7000 серии и видеокарты NVIDIA RTX 5050 делает его отличным выбором для работы с графическими редакторами, рендеринга и многозадачности. Устройство также справится с современными играми на средних настройках графики.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen AI 7 7350, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что важно как для работы с 3D-графикой, так и для игр. Эта конфигурация позволяет комфортно работать с Adobe Creative Suite, Autodesk Maya и другими ресурсоемкими приложениями.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ обеспечивает четкое и детальное изображение, что критично для работы с графикой и текстом. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора, необходимые для профессиональной работы с цветом. Высокое разрешение и качественная матрица делают комфортным длительное использование ноутбука как для работы, так и для развлечений.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для работы с большими файлами и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация хорошо подходит для работы с большими датасетами и редактирования видео.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается премиальными материалами, обеспечивающими надежность конструкции. Система охлаждения Gigabyte оптимизирована для поддержания стабильной производительности при длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Продвинутая система термального контроля помогает эффективно отводить тепло от мощных компонентов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и USB Type-A, что обеспечивает широкие возможности подключения периферийных устройств. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при работе в условиях недостаточного освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощная конфигурация предполагает определенный уровень энергопотребления, поэтому время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для профессиональной работы с графикой и готов самостоятельно настроить операционную систему.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Gigabyte Aero X16 - современный креативный ноутбук, ориентированный на профессионалов в области дизайна, 3D-моделирования и видеомонтажа. Сочетание мощного процессора AMD Ryzen 7000 серии и видеокарты NVIDIA RTX 5050 делает его отличным выбором для работы с графическими редакторами, рендеринга и многозадачности. Устройство также справится с современными играми на средних настройках графики.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen AI 7 7350, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что важно как для работы с 3D-графикой, так и для игр. Эта конфигурация позволяет комфортно работать с Adobe Creative Suite, Autodesk Maya и другими ресурсоемкими приложениями.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ обеспечивает четкое и детальное изображение, что критично для работы с графикой и текстом. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора, необходимые для профессиональной работы с цветом. Высокое разрешение и качественная матрица делают комфортным длительное использование ноутбука как для работы, так и для развлечений.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для работы с большими файлами и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация хорошо подходит для работы с большими датасетами и редактирования видео.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается премиальными материалами, обеспечивающими надежность конструкции. Система охлаждения Gigabyte оптимизирована для поддержания стабильной производительности при длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Продвинутая система термального контроля помогает эффективно отводить тепло от мощных компонентов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и USB Type-A, что обеспечивает широкие возможности подключения периферийных устройств. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при работе в условиях недостаточного освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощная конфигурация предполагает определенный уровень энергопотребления, поэтому время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для профессиональной работы с графикой и готов самостоятельно настроить операционную систему.

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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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