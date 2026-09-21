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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) купить с доставкой в Москве
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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE)

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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 1
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 2
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 3
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 4
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 5
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 6
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 7
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 8
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 9
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 10
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 11
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 12
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 1
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 2
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 3
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 4
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 5
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 6
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 7
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 8
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 9
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 10
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 11
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 12
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713207
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Pro 16 представляет собой современный производительный ультрабук, ориентированный на пользователей, которым важны мощность и мобильность. Новейший процессор Intel Core Ultra 5 и дискретная графика Intel Arc делают его отличным выбором для работы с офисными приложениями, многозадачности, легкого редактирования фото и видео. Ноутбук особенно хорошо подойдет для специалистов, которые много работают с текстом и таблицами, студентов технических специальностей и тех, кто ценит качественный экран для работы с контентом.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 5 125H относится к новому поколению мобильных CPU, сочетающих высокую производительность с энергоэффективностью. В паре с дискретной графикой Intel Arc эта конфигурация обеспечивает уверенную работу в повседневных задачах и достаточную мощность для несложного рендеринга или казуальных игр. Связка позволяет комфортно работать с несколькими программами одновременно, обрабатывать фотографии и монтировать видео начального уровня.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K (3072x1920) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Высокое разрешение и качественная IPS-матрица гарантируют четкое отображение мелких деталей и хорошие углы обзора, что особенно важно при работе с документами, таблицами и веб-страницами. Экран хорошо подходит для длительной работы и просмотра медиаконтента благодаря точной цветопередаче и достаточной яркости.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен внушительными 24 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с большим количеством программ и браузерных вкладок. Терабайтный SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем памяти позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный корпус в пурпурном цвете выполнен с учетом современных требований к ультрабукам, сочетая компактность и прочность. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая баланс между температурным режимом и уровнем шума. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra и оптимизированному энергопотреблению, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям операционной системы. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям и устройствам. Наличие веб-камеры делает ноутбук готовым к видеоконференциям и онлайн-общению.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и хотя Intel Arc способна справиться с некоторыми играми, основной фокус устройства - продуктивная работа и многозадачность. Высокое разрешение экрана может повлиять на время автономной работы при максимальной яркости. Потенциальным покупателям следует оценить баланс между производительностью и мобильностью: ноутбук предлагает отличную функциональность для работы и учебы, но тем, кто нуждается в максимальной игровой производительности, стоит рассмотреть специализированные игровые модели.

Отзывы о товаре Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Pro 16 представляет собой современный производительный ультрабук, ориентированный на пользователей, которым важны мощность и мобильность. Новейший процессор Intel Core Ultra 5 и дискретная графика Intel Arc делают его отличным выбором для работы с офисными приложениями, многозадачности, легкого редактирования фото и видео. Ноутбук особенно хорошо подойдет для специалистов, которые много работают с текстом и таблицами, студентов технических специальностей и тех, кто ценит качественный экран для работы с контентом.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 5 125H относится к новому поколению мобильных CPU, сочетающих высокую производительность с энергоэффективностью. В паре с дискретной графикой Intel Arc эта конфигурация обеспечивает уверенную работу в повседневных задачах и достаточную мощность для несложного рендеринга или казуальных игр. Связка позволяет комфортно работать с несколькими программами одновременно, обрабатывать фотографии и монтировать видео начального уровня.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K (3072x1920) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Высокое разрешение и качественная IPS-матрица гарантируют четкое отображение мелких деталей и хорошие углы обзора, что особенно важно при работе с документами, таблицами и веб-страницами. Экран хорошо подходит для длительной работы и просмотра медиаконтента благодаря точной цветопередаче и достаточной яркости.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен внушительными 24 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с большим количеством программ и браузерных вкладок. Терабайтный SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем памяти позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный корпус в пурпурном цвете выполнен с учетом современных требований к ультрабукам, сочетая компактность и прочность. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая баланс между температурным режимом и уровнем шума. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra и оптимизированному энергопотреблению, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям операционной системы. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям и устройствам. Наличие веб-камеры делает ноутбук готовым к видеоконференциям и онлайн-общению.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и хотя Intel Arc способна справиться с некоторыми играми, основной фокус устройства - продуктивная работа и многозадачность. Высокое разрешение экрана может повлиять на время автономной работы при максимальной яркости. Потенциальным покупателям следует оценить баланс между производительностью и мобильностью: ноутбук предлагает отличную функциональность для работы и учебы, но тем, кто нуждается в максимальной игровой производительности, стоит рассмотреть специализированные игровые модели.

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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home purple (5301AJJE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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