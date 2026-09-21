Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG)
Для кого и под какие задачи
Honor MagicBook Pro 16 представляет собой современный ультрабук премиум-класса, ориентированный на продвинутых пользователей, которым важны производительность и мобильность. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и графике Intel Arc этот ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой с фото и легким видеомонтажом, а также позволяет запускать нетребовательные игры. Белый корпус и premium-дизайн делают устройство особенно привлекательным для бизнес-пользователей и творческих профессионалов.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core Ultra 5 125H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой технологий искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению со встроенными решениями, что особенно заметно в задачах с ускорением GPU: обработке фото, видеокодировании и базовом 3D-моделировании. Связка из 24 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072?1920) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Высокое разрешение при такой диагонали дает отличную плотность пикселей, делая текст и изображения максимально четкими.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен внушительными 24 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок, тяжелыми документами и графическими редакторами. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео.
Корпус, охлаждение и автономность
Белый корпус ультрабука выполнен в премиальном дизайне с акцентом на мобильность и стиль. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая баланс между температурным режимом и акустическим комфортом. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с оптимизированным энергопотреблением позволяет рассчитывать на длительную автономную работу в повседневных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям операционной системы. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth гарантирует стабильное беспроводное подключение, а качественная веб-камера делает его готовым инструментом для видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что графика Intel Arc, хотя и превосходит интегрированные решения, может уступать аналогичным по цене ноутбукам с видеокартами NVIDIA в играх. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Этот ультрабук станет отличным выбором для тех, кто ищет премиальное устройство с акцентом на производительность в рабочих задачах, высоким качеством экрана и стильным дизайном, но геймерам лучше присмотреться к моделям с более мощными игровыми видеокартами.
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Для кого и под какие задачи
Honor MagicBook Pro 16 представляет собой современный ультрабук премиум-класса, ориентированный на продвинутых пользователей, которым важны производительность и мобильность. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и графике Intel Arc этот ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой с фото и легким видеомонтажом, а также позволяет запускать нетребовательные игры. Белый корпус и premium-дизайн делают устройство особенно привлекательным для бизнес-пользователей и творческих профессионалов.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core Ultra 5 125H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой технологий искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению со встроенными решениями, что особенно заметно в задачах с ускорением GPU: обработке фото, видеокодировании и базовом 3D-моделировании. Связка из 24 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072?1920) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Высокое разрешение при такой диагонали дает отличную плотность пикселей, делая текст и изображения максимально четкими.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен внушительными 24 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок, тяжелыми документами и графическими редакторами. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео.
Корпус, охлаждение и автономность
Белый корпус ультрабука выполнен в премиальном дизайне с акцентом на мобильность и стиль. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая баланс между температурным режимом и акустическим комфортом. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с оптимизированным энергопотреблением позволяет рассчитывать на длительную автономную работу в повседневных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям операционной системы. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth гарантирует стабильное беспроводное подключение, а качественная веб-камера делает его готовым инструментом для видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что графика Intel Arc, хотя и превосходит интегрированные решения, может уступать аналогичным по цене ноутбукам с видеокартами NVIDIA в играх. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Этот ультрабук станет отличным выбором для тех, кто ищет премиальное устройство с акцентом на производительность в рабочих задачах, высоким качеством экрана и стильным дизайном, но геймерам лучше присмотреться к моделям с более мощными игровыми видеокартами.
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Отзывы о товаре Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG)