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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) купить с доставкой в Москве
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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG)

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Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 1
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 2
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 3
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 4
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 5
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 6
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 7
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 8
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 9
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 10
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 11
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 12
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 13
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 14
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 15
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 16
Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 1
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 2
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 3
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 4
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 5
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 6
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 7
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 8
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 9
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 10
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 11
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 12
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 13
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 14
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 15
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 16
  • Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713206
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Pro 16 представляет собой современный ультрабук премиум-класса, ориентированный на продвинутых пользователей, которым важны производительность и мобильность. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и графике Intel Arc этот ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой с фото и легким видеомонтажом, а также позволяет запускать нетребовательные игры. Белый корпус и premium-дизайн делают устройство особенно привлекательным для бизнес-пользователей и творческих профессионалов.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 5 125H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой технологий искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению со встроенными решениями, что особенно заметно в задачах с ускорением GPU: обработке фото, видеокодировании и базовом 3D-моделировании. Связка из 24 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072?1920) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Высокое разрешение при такой диагонали дает отличную плотность пикселей, делая текст и изображения максимально четкими.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен внушительными 24 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок, тяжелыми документами и графическими редакторами. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео.

Корпус, охлаждение и автономность

Белый корпус ультрабука выполнен в премиальном дизайне с акцентом на мобильность и стиль. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая баланс между температурным режимом и акустическим комфортом. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с оптимизированным энергопотреблением позволяет рассчитывать на длительную автономную работу в повседневных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям операционной системы. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth гарантирует стабильное беспроводное подключение, а качественная веб-камера делает его готовым инструментом для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что графика Intel Arc, хотя и превосходит интегрированные решения, может уступать аналогичным по цене ноутбукам с видеокартами NVIDIA в играх. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Этот ультрабук станет отличным выбором для тех, кто ищет премиальное устройство с акцентом на производительность в рабочих задачах, высоким качеством экрана и стильным дизайном, но геймерам лучше присмотреться к моделям с более мощными игровыми видеокартами.

Отзывы о товаре Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Pro 16 представляет собой современный ультрабук премиум-класса, ориентированный на продвинутых пользователей, которым важны производительность и мобильность. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и графике Intel Arc этот ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой с фото и легким видеомонтажом, а также позволяет запускать нетребовательные игры. Белый корпус и premium-дизайн делают устройство особенно привлекательным для бизнес-пользователей и творческих профессионалов.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 5 125H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой технологий искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению со встроенными решениями, что особенно заметно в задачах с ускорением GPU: обработке фото, видеокодировании и базовом 3D-моделировании. Связка из 24 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072?1920) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Высокое разрешение при такой диагонали дает отличную плотность пикселей, делая текст и изображения максимально четкими.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен внушительными 24 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок, тяжелыми документами и графическими редакторами. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео.

Корпус, охлаждение и автономность

Белый корпус ультрабука выполнен в премиальном дизайне с акцентом на мобильность и стиль. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая баланс между температурным режимом и акустическим комфортом. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с оптимизированным энергопотреблением позволяет рассчитывать на длительную автономную работу в повседневных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям операционной системы. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth гарантирует стабильное беспроводное подключение, а качественная веб-камера делает его готовым инструментом для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что графика Intel Arc, хотя и превосходит интегрированные решения, может уступать аналогичным по цене ноутбукам с видеокартами NVIDIA в играх. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Этот ультрабук станет отличным выбором для тех, кто ищет премиальное устройство с акцентом на производительность в рабочих задачах, высоким качеством экрана и стильным дизайном, но геймерам лучше присмотреться к моделям с более мощными игровыми видеокартами.

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Отзывы


Ультрабук Honor MagicBook Pro 16 DRA-54 Core Ultra 5 125H 24Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS 3K (3072x1920) Win11Home white (5301AJJG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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