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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713205
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х6х1
Вес, кг.
2.51

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD)

Для кого и под какие задачи

Универсальный ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 отлично подойдет для работы, учебы и повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 8845HS в паре с интегрированной графикой Radeon 780M обеспечивает высокую производительность в офисных приложениях, браузере и легких креативных задачах. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью, но не планирует играть в требовательные игры.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS последнего поколения Phoenix демонстрирует отличную производительность в многозадачных сценариях и способен справиться с редактированием фото, легким монтажом видео и работой с большими таблицами. Встроенная графика AMD Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, которое позволяет запускать казуальные игры и даже некоторые современные тайтлы на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря увеличенной высоте экрана. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с множеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле в сером цветовом решении Space Grey. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая стабильную работу без заметного троттлинга. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и уровнем шума, что важно при работе в тихих помещениях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъемом для наушников. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, не предназначена для серьезного гейминга или профессиональной работы с графикой. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими файлами или медиатекой. Модель идеально подойдет специалистам, которым нужен производительный и надежный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, а также студентам технических специальностей.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Универсальный ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 отлично подойдет для работы, учебы и повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 8845HS в паре с интегрированной графикой Radeon 780M обеспечивает высокую производительность в офисных приложениях, браузере и легких креативных задачах. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью, но не планирует играть в требовательные игры.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS последнего поколения Phoenix демонстрирует отличную производительность в многозадачных сценариях и способен справиться с редактированием фото, легким монтажом видео и работой с большими таблицами. Встроенная графика AMD Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, которое позволяет запускать казуальные игры и даже некоторые современные тайтлы на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря увеличенной высоте экрана. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с множеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле в сером цветовом решении Space Grey. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая стабильную работу без заметного троттлинга. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и уровнем шума, что важно при работе в тихих помещениях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъемом для наушников. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, не предназначена для серьезного гейминга или профессиональной работы с графикой. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими файлами или медиатекой. Модель идеально подойдет специалистам, которым нужен производительный и надежный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, а также студентам технических специальностей.

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Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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