Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD)
Для кого и под какие задачи
Универсальный ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 отлично подойдет для работы, учебы и повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 8845HS в паре с интегрированной графикой Radeon 780M обеспечивает высокую производительность в офисных приложениях, браузере и легких креативных задачах. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью, но не планирует играть в требовательные игры.
Процессор, видеокарта и производительность
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS последнего поколения Phoenix демонстрирует отличную производительность в многозадачных сценариях и способен справиться с редактированием фото, легким монтажом видео и работой с большими таблицами. Встроенная графика AMD Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, которое позволяет запускать казуальные игры и даже некоторые современные тайтлы на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря увеличенной высоте экрана. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с множеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле в сером цветовом решении Space Grey. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая стабильную работу без заметного троттлинга. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и уровнем шума, что важно при работе в тихих помещениях.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъемом для наушников. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, не предназначена для серьезного гейминга или профессиональной работы с графикой. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими файлами или медиатекой. Модель идеально подойдет специалистам, которым нужен производительный и надежный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, а также студентам технических специальностей.
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Для кого и под какие задачи
Универсальный ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 отлично подойдет для работы, учебы и повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 8845HS в паре с интегрированной графикой Radeon 780M обеспечивает высокую производительность в офисных приложениях, браузере и легких креативных задачах. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и мобильностью, но не планирует играть в требовательные игры.
Процессор, видеокарта и производительность
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS последнего поколения Phoenix демонстрирует отличную производительность в многозадачных сценариях и способен справиться с редактированием фото, легким монтажом видео и работой с большими таблицами. Встроенная графика AMD Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, которое позволяет запускать казуальные игры и даже некоторые современные тайтлы на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря увеличенной высоте экрана. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с множеством открытых вкладок браузера и офисных приложений. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле в сером цветовом решении Space Grey. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая стабильную работу без заметного троттлинга. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и уровнем шума, что важно при работе в тихих помещениях.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъемом для наушников. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, не предназначена для серьезного гейминга или профессиональной работы с графикой. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими файлами или медиатекой. Модель идеально подойдет специалистам, которым нужен производительный и надежный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, а также студентам технических специальностей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-76 Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA Win11Home grey space (5301AJPD)