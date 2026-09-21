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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713204
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.57

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook X16 Plus 2024 - современный универсальный ноутбук, ориентированный на продуктивную работу и учебу. Мощная конфигурация с Ryzen 7 и 32 ГБ памяти делает его отличным выбором для работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок, легкой обработки фото и несложного монтажа видео. Благодаря компактным размерам и достойной автономности, устройство хорошо подходит для мобильных профессионалов и студентов.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS новой серии Phoenix обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях при экономном энергопотреблении. Встроенная графика Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное запускать современные игры на средних настройках и ускорять рендеринг в профессиональных приложениях. Такая конфигурация уверенно справляется с повседневными задачами и базовой работой в Adobe Creative Suite.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает четкое изображение и комфортную работу с текстом. Высокая плотность пикселей и качественная матрица гарантируют хорошую детализацию при работе с документами и веб-страницами. IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, достаточную для базовой работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы с большим количеством приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный запуск программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете с металлическими элементами, что придает устройству премиальный вид. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Ryzen 7, обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума. Благодаря энергоэффективной платформе Phoenix и оптимизированному экрану, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным аудиоразъемом. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, все же имеет ограничения в требовательных играх и профессиональных приложениях для 3D-рендеринга. Для тех, кто планирует работать преимущественно с офисными приложениями и веб-серфингом, такая конфигурация может оказаться избыточной - можно рассмотреть более доступные варианты с Ryzen 5. Однако для пользователей, которым важен задел на будущее и высокая производительность в многозадачности, этот ноутбук станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook X16 Plus 2024 - современный универсальный ноутбук, ориентированный на продуктивную работу и учебу. Мощная конфигурация с Ryzen 7 и 32 ГБ памяти делает его отличным выбором для работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок, легкой обработки фото и несложного монтажа видео. Благодаря компактным размерам и достойной автономности, устройство хорошо подходит для мобильных профессионалов и студентов.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS новой серии Phoenix обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях при экономном энергопотреблении. Встроенная графика Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное запускать современные игры на средних настройках и ускорять рендеринг в профессиональных приложениях. Такая конфигурация уверенно справляется с повседневными задачами и базовой работой в Adobe Creative Suite.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает четкое изображение и комфортную работу с текстом. Высокая плотность пикселей и качественная матрица гарантируют хорошую детализацию при работе с документами и веб-страницами. IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, достаточную для базовой работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы с большим количеством приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный запуск программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете с металлическими элементами, что придает устройству премиальный вид. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Ryzen 7, обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума. Благодаря энергоэффективной платформе Phoenix и оптимизированному экрану, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным аудиоразъемом. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, все же имеет ограничения в требовательных играх и профессиональных приложениях для 3D-рендеринга. Для тех, кто планирует работать преимущественно с офисными приложениями и веб-серфингом, такая конфигурация может оказаться избыточной - можно рассмотреть более доступные варианты с Ryzen 5. Однако для пользователей, которым важен задел на будущее и высокая производительность в многозадачности, этот ноутбук станет отличным выбором.

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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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