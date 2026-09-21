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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ)

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 13
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 14
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 15
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 16
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 17
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 18
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 19
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 20
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 21
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 22
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 23
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 24
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 25
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 26
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 27
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 28
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 29
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 30
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 31
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 32
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 33
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 34
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 35
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 36
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 37
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 38
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 39
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 40
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 41
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 42
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 43
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 44
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 45
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 46
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 47
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 48
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 13
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 14
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 15
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 16
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 17
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 18
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 19
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 20
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 21
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 22
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 23
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 24
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 25
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 26
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 27
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 28
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 29
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 30
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 31
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 32
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 33
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 34
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 35
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 36
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 37
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 38
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 39
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 40
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 41
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 42
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 43
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 44
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 45
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 46
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 47
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото 48
Оригинальный товар
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162 390 руб. 

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Код товара: 713203
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х7
Вес, кг.
1.91

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Art 14 - премиальный ультрабук для творческих профессионалов, дизайнеров и создателей контента. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с дискретной графикой Intel Arc и OLED-экраном высокого разрешения делают его идеальным выбором для работы с графикой, редактирования фото и видео, а также комфортного решения любых повседневных задач. Сенсорный экран и компактные размеры позволяют эффективно работать как в офисе, так и в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra 7 155H с поддержкой технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и профессиональных приложениях. Дискретная графика Intel Arc добавляет солидный запас мощности для работы с графикой и видеомонтажа, а также позволяет запускать современные игры на средних настройках. Такая конфигурация уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Blender и другими ресурсоемкими программами.

Экран и комфорт работы

14.6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3.1K (3120?2080) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную детализацию изображения. Сенсорный экран расширяет возможности взаимодействия при работе с графическими приложениями и заметками. Высокое разрешение и качественная матрица делают длительную работу с текстом и графикой максимально комфортной, а контент выглядит потрясающе четким и насыщенным.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают огромный запас для работы с большими файлами и множеством приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD-накопитель предлагает более чем достаточно места для хранения проектов, медиафайлов и программного обеспечения, гарантируя быструю загрузку системы и мгновенный отклик при работе с данными.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный белый корпус выполнен из премиальных материалов, сохраняя при этом компактность и мобильность. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную производительность без чрезмерного шума. Энергоэффективность процессора Intel Core Ultra и оптимизированная работа OLED-экрана обеспечивают достойное время автономной работы, несмотря на высокую производительность.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован современными портами USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home максимально раскрывает потенциал сенсорного управления. Качественная веб-камера, подсветка клавиатуры и современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth дополняют премиальный характер устройства. Сканер отпечатков пальцев обеспечивает дополнительную безопасность и удобство разблокировки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это премиальное устройство с соответствующей стоимостью. OLED-экран, хотя и обеспечивает великолепное качество изображения, может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Мощное железо может приводить к нагреву корпуса при максимальной нагрузке. Модель идеально подойдет творческим профессионалам, которым важны портативность, высокое качество экрана и производительность, но тем, кто ищет просто офисный ноутбук, возможно, стоит рассмотреть более доступные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Art 14 - премиальный ультрабук для творческих профессионалов, дизайнеров и создателей контента. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с дискретной графикой Intel Arc и OLED-экраном высокого разрешения делают его идеальным выбором для работы с графикой, редактирования фото и видео, а также комфортного решения любых повседневных задач. Сенсорный экран и компактные размеры позволяют эффективно работать как в офисе, так и в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra 7 155H с поддержкой технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и профессиональных приложениях. Дискретная графика Intel Arc добавляет солидный запас мощности для работы с графикой и видеомонтажа, а также позволяет запускать современные игры на средних настройках. Такая конфигурация уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Blender и другими ресурсоемкими программами.

Экран и комфорт работы

14.6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3.1K (3120?2080) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную детализацию изображения. Сенсорный экран расширяет возможности взаимодействия при работе с графическими приложениями и заметками. Высокое разрешение и качественная матрица делают длительную работу с текстом и графикой максимально комфортной, а контент выглядит потрясающе четким и насыщенным.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают огромный запас для работы с большими файлами и множеством приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD-накопитель предлагает более чем достаточно места для хранения проектов, медиафайлов и программного обеспечения, гарантируя быструю загрузку системы и мгновенный отклик при работе с данными.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный белый корпус выполнен из премиальных материалов, сохраняя при этом компактность и мобильность. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную производительность без чрезмерного шума. Энергоэффективность процессора Intel Core Ultra и оптимизированная работа OLED-экрана обеспечивают достойное время автономной работы, несмотря на высокую производительность.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован современными портами USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home максимально раскрывает потенциал сенсорного управления. Качественная веб-камера, подсветка клавиатуры и современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth дополняют премиальный характер устройства. Сканер отпечатков пальцев обеспечивает дополнительную безопасность и удобство разблокировки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это премиальное устройство с соответствующей стоимостью. OLED-экран, хотя и обеспечивает великолепное качество изображения, может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Мощное железо может приводить к нагреву корпуса при максимальной нагрузке. Модель идеально подойдет творческим профессионалам, которым важны портативность, высокое качество экрана и производительность, но тем, кто ищет просто офисный ноутбук, возможно, стоит рассмотреть более доступные альтернативы.

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301AKXJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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