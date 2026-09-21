Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN)
Для кого и под какие задачи
Премиальный ультрабук Honor MagicBook Art 14 создан для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров, которым важны высокое качество изображения и производительность в компактном корпусе. Сенсорный OLED-экран с разрешением 3.1K делает его отличным выбором для работы с графикой, обработки фото и создания контента. Мощная конфигурация на базе процессора Intel Core Ultra позволяет комфортно работать с креативными приложениями и параллельно держать открытыми множество браузерных вкладок.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность при экономичном энергопотреблении. Дискретная графика Intel Arc добавляет ускорение в графических приложениях и поддерживает технологии трассировки лучей, что важно для работы с 3D-графикой и рендерингом. Такая конфигурация уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Blender и другими профессиональными программами, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
Сенсорный OLED-дисплей диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3120?2080 пикселей обеспечивает превосходную цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует кристальную четкость текста и мельчайших деталей изображений. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия при работе с графическими редакторами и заметками. OLED-матрица обеспечивает отличную цветопередачу, что критически важно для работы с цветокоррекцией и дизайном.
Память, накопители и расширение
Внушительные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения проектов, фотографий и видео. Такой объем памяти и накопителя практически исключает необходимость апгрейда в будущем.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус зеленого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы, позволяя целый день работать без подзарядки при умеренном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, традиционными USB Type-A для периферии, а также HDMI для презентаций. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для сенсорного ввода и современных приложений. Подсветка клавиатуры и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Мощная конфигурация может приводить к нагреву корпуса при интенсивных нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы с графикой и контентом, готов инвестировать в качественный экран и производительность, но при этом нуждается в портативности для работы в различных локациях.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 139 450 руб.34863 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 142 380 руб.35595 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 142 530 руб.35633 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 142 630 руб.35658 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 146 340 руб.36585 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 148 710 руб.37178 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 300 руб.37575 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 150 530 руб.37633 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb S...
-
В наличииЦена 151 080 руб.37770 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 156 850 руб.39213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb...
-
В наличииЦена 159 630 руб.39908 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 166 360 руб.41590 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
Для кого и под какие задачи
Премиальный ультрабук Honor MagicBook Art 14 создан для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров, которым важны высокое качество изображения и производительность в компактном корпусе. Сенсорный OLED-экран с разрешением 3.1K делает его отличным выбором для работы с графикой, обработки фото и создания контента. Мощная конфигурация на базе процессора Intel Core Ultra позволяет комфортно работать с креативными приложениями и параллельно держать открытыми множество браузерных вкладок.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность при экономичном энергопотреблении. Дискретная графика Intel Arc добавляет ускорение в графических приложениях и поддерживает технологии трассировки лучей, что важно для работы с 3D-графикой и рендерингом. Такая конфигурация уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Blender и другими профессиональными программами, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
Сенсорный OLED-дисплей диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3120?2080 пикселей обеспечивает превосходную цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует кристальную четкость текста и мельчайших деталей изображений. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия при работе с графическими редакторами и заметками. OLED-матрица обеспечивает отличную цветопередачу, что критически важно для работы с цветокоррекцией и дизайном.
Память, накопители и расширение
Внушительные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения проектов, фотографий и видео. Такой объем памяти и накопителя практически исключает необходимость апгрейда в будущем.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус зеленого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы, позволяя целый день работать без подзарядки при умеренном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, традиционными USB Type-A для периферии, а также HDMI для презентаций. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для сенсорного ввода и современных приложений. Подсветка клавиатуры и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Мощная конфигурация может приводить к нагреву корпуса при интенсивных нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы с графикой и контентом, готов инвестировать в качественный экран и производительность, но при этом нуждается в портативности для работы в различных локациях.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN)