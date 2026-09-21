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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA)

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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 600 руб. 
Начислим 1690 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713199
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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA)
105 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook X14 Plus 2025 создан для активных пользователей, которым важны компактность, высокая автономность и достаточная производительность для работы и учебы. Ультрабук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и частым путешественникам, легко справляясь с документами, презентациями, браузером и легкой графикой. Благодаря современному процессору и качественному экрану, ноутбук также хорошо проявит себя при просмотре медиаконтента и несложной обработке фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core 5 220H обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и многозадачности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и ускорять рендеринг в базовых графических приложениях. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с офисными программами, держать открытыми десятки вкладок браузера и выполнять базовую обработку фото без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2240?1400) обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с документами и просмотре контента. Повышенное разрешение делает текст более четким, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для комфортной работы в большинстве приложений и многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшие годы использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус серого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Компактные размеры и оптимизированная система охлаждения позволяют ноутбуку оставаться относительно тихим в повседневных задачах. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным железом обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для мобильного использования в течение рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым для повседневной работы: USB Type-C с поддержкой зарядки, USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних дисплеев и аудиоразъемом для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки, а подсветка клавиатуры делает использование комфортным в любое время суток.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной графикой. Однако для повседневных задач, работы с документами, веб-серфинга и развлекательного контента этот ультрабук станет отличным выбором, особенно учитывая сочетание компактности, производительности и автономности.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook X14 Plus 2025 создан для активных пользователей, которым важны компактность, высокая автономность и достаточная производительность для работы и учебы. Ультрабук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и частым путешественникам, легко справляясь с документами, презентациями, браузером и легкой графикой. Благодаря современному процессору и качественному экрану, ноутбук также хорошо проявит себя при просмотре медиаконтента и несложной обработке фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core 5 220H обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и многозадачности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и ускорять рендеринг в базовых графических приложениях. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с офисными программами, держать открытыми десятки вкладок браузера и выполнять базовую обработку фото без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2240?1400) обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Качественная IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с документами и просмотре контента. Повышенное разрешение делает текст более четким, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для комфортной работы в большинстве приложений и многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшие годы использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус серого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Компактные размеры и оптимизированная система охлаждения позволяют ноутбуку оставаться относительно тихим в повседневных задачах. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным железом обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для мобильного использования в течение рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым для повседневной работы: USB Type-C с поддержкой зарядки, USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних дисплеев и аудиоразъемом для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки, а подсветка клавиатуры делает использование комфортным в любое время суток.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной графикой. Однако для повседневных задач, работы с документами, веб-серфинга и развлекательного контента этот ультрабук станет отличным выбором, особенно учитывая сочетание компактности, производительности и автономности.

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Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301ALWA) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 105600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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