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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA)

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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713195
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.24

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA)

Honor MagicBook Pro 14 — это ноутбук, который подходит как для работы, так и для развлечений. Элегантный дизайн и функциональность устройства делают его удобным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Honor MagicBook Pro 14 — это ноутбук, который подходит как для работы, так и для развлечений. Элегантный дизайн и функциональность устройства делают его удобным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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