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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE)

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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713194
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.22

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE)

**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 (5301ANXE) — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? HONOR MagicBook Pro 14 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма — обеспечивает комфорт при работе и просмотре контента. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С HONOR MagicBook Pro 14 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн!

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 (5301ANXE) — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? HONOR MagicBook Pro 14 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма — обеспечивает комфорт при работе и просмотре контента. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С HONOR MagicBook Pro 14 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн!
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Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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