Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE)
**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 (5301ANXE) — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? HONOR MagicBook Pro 14 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма — обеспечивает комфорт при работе и просмотре контента. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С HONOR MagicBook Pro 14 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн!
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXE)