Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXJ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXJ)
**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 — стиль и высокая производительность в каждой детали!** Ищете надёжный и мощный ноутбук? HONOR MagicBook Pro 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений. **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 225H и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быстрый доступ к ним. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. Диагональ экрана — 14,6 дюйма. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. * **Элегантный дизайн:** белый цвет корпуса сделает ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С HONOR MagicBook Pro 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами. Не упустите шанс приобрести этот замечательный ноутбук!
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home white (5301ANXJ)