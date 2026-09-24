Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 160 руб.
В наличии
Код товара: 713190
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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, МГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Встроенный кард-ридер
нет
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип батарей
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM)
Мощный и стильный ноутбук HONOR MagicBook X16 — это идеальное решение для работы, учёбы и развлечений. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый запуск и работа приложений благодаря SSD-накопителю. * Яркое и чёткое изображение на большом экране с разрешением 1920x1200 пикселей. * Матовая поверхность экрана, которая уменьшает блики и повышает комфорт при работе. * Стильный серый корпус из пластика. * Наличие цифрового блока клавиатуры для удобства работы с числами. Ноутбук HONOR MagicBook X16 — это надёжный и мощный помощник, который справится с любыми задачами. Он подойдёт как для работы с документами и таблицами, так и для просмотра видео и игр.
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Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, МГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Встроенный кард-ридер
нет
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип батарей
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Мощный и стильный ноутбук HONOR MagicBook X16 — это идеальное решение для работы, учёбы и развлечений. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый запуск и работа приложений благодаря SSD-накопителю. * Яркое и чёткое изображение на большом экране с разрешением 1920x1200 пикселей. * Матовая поверхность экрана, которая уменьшает блики и повышает комфорт при работе. * Стильный серый корпус из пластика. * Наличие цифрового блока клавиатуры для удобства работы с числами. Ноутбук HONOR MagicBook X16 — это надёжный и мощный помощник, который справится с любыми задачами. Он подойдёт как для работы с документами и таблицами, так и для просмотра видео и игр.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM) - по цене 61160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM)