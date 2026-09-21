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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV)

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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713182
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV)

Корпус Корпус: Классический Материал корпуса: Металл Цвет корпуса: Серебристый Операционная система Операционная система: DOS Процессор Тип процессора: Intel® Core™ i5 | Ultra 5 Модель процессора: 1335U Частота процессора, МГц: 1300 Максимальная частота, МГц?: 4600 Количество ядер процессора: 10 Количество потоков: 12 Кэш процессора: 12 Mb Оперативная память Тип памяти: DDR4 non-ECC Объем оперативной памяти: 16 Гб Описание оперативной памяти: 3200 МГц Количество слотов под память: 2 Диск Формат дисков: M.2 Интерфейс дисков: PCIe NVMe Объем жесткого диска: SSD 512Gb Экран Диагональ: 14 Разрешение экрана: 1920х1080 (16:9) Тип матрицы: UWVA Покрытие экрана: антибликовое Яркость, кд/кв.м: 250 Видеокарта Тип видеоподсистемы: Интегрированная Интегрированная видеокарта: Intel® Iris® Xe Мультимедиа Динамики: Есть Микрофон: Есть Встроенная камера: Есть Порты и разъёмы Разъёмов HDMI: 1 Портов Thunderbolt: 1 Количество портов USB 3.2 Gen1: 2 Количество портов USB Type-C™: 1 RJ-45 Network Connector: 1 Коммуникации Беспроводная связь: Wi-Fi / Bluetooth Батарея Тип батареи: Литиево-ионная, 3 ячейки Габариты Размеры (Ш x Г x В), см: 32.19 x 21.39 x 1.99 Вес, кг: 1.41 Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см: 30.5 x 48.3 x 6.9 Вес в упаковке, кг: 2.14

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Корпус: Классический Материал корпуса: Металл Цвет корпуса: Серебристый Операционная система Операционная система: DOS Процессор Тип процессора: Intel® Core™ i5 | Ultra 5 Модель процессора: 1335U Частота процессора, МГц: 1300 Максимальная частота, МГц?: 4600 Количество ядер процессора: 10 Количество потоков: 12 Кэш процессора: 12 Mb Оперативная память Тип памяти: DDR4 non-ECC Объем оперативной памяти: 16 Гб Описание оперативной памяти: 3200 МГц Количество слотов под память: 2 Диск Формат дисков: M.2 Интерфейс дисков: PCIe NVMe Объем жесткого диска: SSD 512Gb Экран Диагональ: 14 Разрешение экрана: 1920х1080 (16:9) Тип матрицы: UWVA Покрытие экрана: антибликовое Яркость, кд/кв.м: 250 Видеокарта Тип видеоподсистемы: Интегрированная Интегрированная видеокарта: Intel® Iris® Xe Мультимедиа Динамики: Есть Микрофон: Есть Встроенная камера: Есть Порты и разъёмы Разъёмов HDMI: 1 Портов Thunderbolt: 1 Количество портов USB 3.2 Gen1: 2 Количество портов USB Type-C™: 1 RJ-45 Network Connector: 1 Коммуникации Беспроводная связь: Wi-Fi / Bluetooth Батарея Тип батареи: Литиево-ионная, 3 ячейки Габариты Размеры (Ш x Г x В), см: 32.19 x 21.39 x 1.99 Вес, кг: 1.41 Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см: 30.5 x 48.3 x 6.9 Вес в упаковке, кг: 2.14
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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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