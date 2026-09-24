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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 100 руб. 
Начислим 1474 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)
92 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - по цене 92100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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