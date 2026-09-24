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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 2
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 8
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 640 руб. 
Начислим 1355 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713131
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET)
84 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET)

Описание товара появится в ближайшее время.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара появится в ближайшее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BGET) - по цене 84640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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