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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET)

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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713128
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET)

Ноутбук HP — это надежное и производительное устройство, подходящее для разнообразных задач, от работы до развлечений. Данная модель, выполненная в элегантном серебристом цвете, оснащена 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS, обеспечивающей яркие и насыщенные цвета с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. В основе ноутбука лежит мощный процессор Intel Core Ultra 5 с тактовой частотой 1,3 ГГц и 12 ядрами, что гарантирует высокую скорость работы и возможность комфортного выполнения многозадачной работы. 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют запускать ресурсозатратные приложения и браузеры с большим количеством вкладок без снижения производительности. Для хранения данных используется скоростной SSD-накопитель, обеспечивающий быстрый доступ к программам и файлам. Ноутбук работает под управлением современной операционной системы Windows 11 Pro, обладающей интуитивно понятным интерфейсом и широкими возможностями для персонализации. Данная модель HP подходит как для профессионалов, нуждающихся в надежном инструменте для работы, так и для пользователей, ищущих мощный ноутбук для повседневного использования и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это надежное и производительное устройство, подходящее для разнообразных задач, от работы до развлечений. Данная модель, выполненная в элегантном серебристом цвете, оснащена 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS, обеспечивающей яркие и насыщенные цвета с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. В основе ноутбука лежит мощный процессор Intel Core Ultra 5 с тактовой частотой 1,3 ГГц и 12 ядрами, что гарантирует высокую скорость работы и возможность комфортного выполнения многозадачной работы. 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют запускать ресурсозатратные приложения и браузеры с большим количеством вкладок без снижения производительности. Для хранения данных используется скоростной SSD-накопитель, обеспечивающий быстрый доступ к программам и файлам. Ноутбук работает под управлением современной операционной системы Windows 11 Pro, обладающей интуитивно понятным интерфейсом и широкими возможностями для персонализации. Данная модель HP подходит как для профессионалов, нуждающихся в надежном инструменте для работы, так и для пользователей, ищущих мощный ноутбук для повседневного использования и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 silver (A36XSET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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