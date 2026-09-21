Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET)
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук HP ProBook 450 G10 9G1R1ET - это новое устройство с процессором Intel Core i5, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. ? Стабильная работа обеспечивается защищенным корпусом из металла, алюминиевой крышкой и теплопакетом 28 Вт. ? Процессор имеет 10 ядер, включая 2 производительных и 8 энергоэффективных, что позволяет обеспечить плавную работу и максимальную производительность. ? Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics 80 EUs обеспечивает высококачественное воспроизведение видео и графики. ? Стильный и классический дизайн ноутбука HP ProBook 450 G10 9G1R1ET делает его идеальным выбором для работы и развлечений.
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