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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET)

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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP ProBook 450
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713090
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP ProBook 450
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET)

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук HP ProBook 450 G10 9G1R1ET - это новое устройство с процессором Intel Core i5, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. ? Стабильная работа обеспечивается защищенным корпусом из металла, алюминиевой крышкой и теплопакетом 28 Вт. ? Процессор имеет 10 ядер, включая 2 производительных и 8 энергоэффективных, что позволяет обеспечить плавную работу и максимальную производительность. ? Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics 80 EUs обеспечивает высококачественное воспроизведение видео и графики. ? Стильный и классический дизайн ноутбука HP ProBook 450 G10 9G1R1ET делает его идеальным выбором для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP ProBook 450
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук HP ProBook 450 G10 9G1R1ET - это новое устройство с процессором Intel Core i5, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. ? Стабильная работа обеспечивается защищенным корпусом из металла, алюминиевой крышкой и теплопакетом 28 Вт. ? Процессор имеет 10 ядер, включая 2 производительных и 8 энергоэффективных, что позволяет обеспечить плавную работу и максимальную производительность. ? Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics 80 EUs обеспечивает высококачественное воспроизведение видео и графики. ? Стильный и классический дизайн ноутбука HP ProBook 450 G10 9G1R1ET делает его идеальным выбором для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (9G1R1ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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