Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i9 13900K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS без ОС grey space (53014HYG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713051
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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.47
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i9 13900K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS без ОС grey space (53014HYG)
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i9 13900K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS без ОС grey space (53014HYG)
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Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i9 13900K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS без ОС grey space (53014HYG)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i9 13900K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS без ОС grey space (53014HYG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i9 13900K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS без ОС grey space (53014HYG)