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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 10
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 2
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  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 10
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713049
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB)

Для кого и под какие задачи

Huawei MateBook 14 с процессором Intel Core Ultra и OLED-экраном ориентирован на профессионалов, которым важны компактность, высокое качество изображения и достойная производительность. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-разработки и дизайна начального уровня. Сенсорный 2K-дисплей делает его удобным инструментом для творческих задач и быстрых заметок, а компактные размеры позволяют легко брать устройство на встречи или в командировки.

Процессор, видеокарта и производительность

Новый процессор Intel Core Ultra 5 125H сочетает энергоэффективность и производительность, уверенно справляясь с офисными задачами и легкой графикой. Встроенная видеокарта Intel Arc обеспечивает заметно более высокую графическую производительность по сравнению с базовой интегрированной графикой, что позволяет комфортно работать с Adobe Photoshop, Illustrator и даже запускать некоторые современные игры на средних настройках.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1920 пикселей обеспечивает отличную четкость текста и насыщенные цвета. Сенсорный дисплей с соотношением сторон 3:2 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. OLED-матрица гарантирует глубокий черный цвет и высокую контрастность, что особенно важно при работе с фото и видео или просмотре фильмов.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в нескольких программах одновременно и десятках вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя пользователям, работающим с большими файлами, может потребоваться внешний накопитель для хранения данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус серого цвета выглядит премиально и обеспечивает хорошую защиту компонентов. Система охлаждения справляется с теплом от производительного процессора, хотя под серьезной нагрузкой вентиляторы могут быть слышны. Компактные размеры и продуманная система питания обеспечивают длительную автономную работу, что важно для мобильных пользователей.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C, поддерживающими передачу данных и зарядку, классическими USB Type-A для подключения периферии, а также HDMI для внешних мониторов. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отдельного внимания заслуживает качественная клавиатура с подсветкой и большой тачпад, делающие работу комфортной в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Графическая производительность Intel Arc, хотя и выше базовой, может быть недостаточной для серьезных игр или профессиональной работы с видео. Сенсорный OLED-экран увеличивает стоимость устройства, поэтому если функция тач-скрина не критична, можно рассмотреть более доступные альтернативы с IPS-матрицей.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Huawei MateBook 14 с процессором Intel Core Ultra и OLED-экраном ориентирован на профессионалов, которым важны компактность, высокое качество изображения и достойная производительность. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, презентациями, веб-разработки и дизайна начального уровня. Сенсорный 2K-дисплей делает его удобным инструментом для творческих задач и быстрых заметок, а компактные размеры позволяют легко брать устройство на встречи или в командировки.

Процессор, видеокарта и производительность

Новый процессор Intel Core Ultra 5 125H сочетает энергоэффективность и производительность, уверенно справляясь с офисными задачами и легкой графикой. Встроенная видеокарта Intel Arc обеспечивает заметно более высокую графическую производительность по сравнению с базовой интегрированной графикой, что позволяет комфортно работать с Adobe Photoshop, Illustrator и даже запускать некоторые современные игры на средних настройках.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1920 пикселей обеспечивает отличную четкость текста и насыщенные цвета. Сенсорный дисплей с соотношением сторон 3:2 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. OLED-матрица гарантирует глубокий черный цвет и высокую контрастность, что особенно важно при работе с фото и видео или просмотре фильмов.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в нескольких программах одновременно и десятках вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя пользователям, работающим с большими файлами, может потребоваться внешний накопитель для хранения данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус серого цвета выглядит премиально и обеспечивает хорошую защиту компонентов. Система охлаждения справляется с теплом от производительного процессора, хотя под серьезной нагрузкой вентиляторы могут быть слышны. Компактные размеры и продуманная система питания обеспечивают длительную автономную работу, что важно для мобильных пользователей.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C, поддерживающими передачу данных и зарядку, классическими USB Type-A для подключения периферии, а также HDMI для внешних мониторов. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отдельного внимания заслуживает качественная клавиатура с подсветкой и большой тачпад, делающие работу комфортной в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Графическая производительность Intel Arc, хотя и выше базовой, может быть недостаточной для серьезных игр или профессиональной работы с видео. Сенсорный OLED-экран увеличивает стоимость устройства, поэтому если функция тач-скрина не критична, можно рассмотреть более доступные альтернативы с IPS-матрицей.

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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey (53014HYB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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