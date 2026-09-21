Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15ALG представляет собой сбалансированный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору Intel Core i3 12-го поколения и увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, устройство уверенно справляется с многозадачностью в офисных приложениях, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой фото. Этот ноутбук отлично подойдет для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без излишеств.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, простыми фоторедакторами и казуальными играми, хотя для серьезных игровых задач она не предназначена. В повседневных сценариях использования система работает плавно и отзывчиво благодаря сочетанию современного процессора и щедрого объема оперативной памяти.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и хорошую читаемость текста, а Full HD разрешение оптимально подходит для просмотра фильмов и работы с документами на этой диагонали.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством программ одновременно и большим количеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для офисного ноутбука пропорции. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и работает относительно тихо благодаря энергоэффективному процессору. Это позволяет комфортно использовать ноутбук в офисе или учебной аудитории, не отвлекая окружающих.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для корпоративных пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Однако для офисной работы, учебы и веб-серфинга производительности более чем достаточно. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать периодической очистки при активном накоплении файлов, но для большинства пользователей этого вполне хватает. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 050 руб.11513 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
-
В наличииЦена 47 150 руб.11788 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 47 240 руб.11810 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 48 350 руб.12088 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 48 820 руб.12205 руб. в СплитНоутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Win...
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15ALG представляет собой сбалансированный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору Intel Core i3 12-го поколения и увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, устройство уверенно справляется с многозадачностью в офисных приложениях, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой фото. Этот ноутбук отлично подойдет для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без излишеств.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, простыми фоторедакторами и казуальными играми, хотя для серьезных игровых задач она не предназначена. В повседневных сценариях использования система работает плавно и отзывчиво благодаря сочетанию современного процессора и щедрого объема оперативной памяти.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и хорошую читаемость текста, а Full HD разрешение оптимально подходит для просмотра фильмов и работы с документами на этой диагонали.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством программ одновременно и большим количеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для офисного ноутбука пропорции. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и работает относительно тихо благодаря энергоэффективному процессору. Это позволяет комфортно использовать ноутбук в офисе или учебной аудитории, не отвлекая окружающих.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для корпоративных пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Однако для офисной работы, учебы и веб-серфинга производительности более чем достаточно. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать периодической очистки при активном накоплении файлов, но для большинства пользователей этого вполне хватает. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)