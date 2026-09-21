Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 15ALG представляет собой сбалансированный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору Intel Core i3 12-го поколения и увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, устройство уверенно справляется с многозадачностью в офисных приложениях, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой фото. Этот ноутбук отлично подойдет для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без излишеств.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, простыми фоторедакторами и казуальными играми, хотя для серьезных игровых задач она не предназначена. В повседневных сценариях использования система работает плавно и отзывчиво благодаря сочетанию современного процессора и щедрого объема оперативной памяти.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и хорошую читаемость текста, а Full HD разрешение оптимально подходит для просмотра фильмов и работы с документами на этой диагонали.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством программ одновременно и большим количеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для офисного ноутбука пропорции. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и работает относительно тихо благодаря энергоэффективному процессору. Это позволяет комфортно использовать ноутбук в офисе или учебной аудитории, не отвлекая окружающих.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для корпоративных пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Однако для офисной работы, учебы и веб-серфинга производительности более чем достаточно. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать периодической очистки при активном накоплении файлов, но для большинства пользователей этого вполне хватает. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.