Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)
Для кого и под какие задачи
IRU Planio 15INP ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и видеоконференции. Бюджетный процессор Intel N100 и встроенная графика делают этот ноутбук подходящим выбором для тех, кому важна доступная цена при сохранении основного функционала для повседневной работы. Модель хорошо подойдет школьникам, студентам и офисным сотрудникам, не требующим высокой производительности.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel N-series N100 относится к энергоэффективным решениям начального уровня с 4 ядрами. В связке со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics он обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкими программами. Многозадачность возможна в разумных пределах - параллельная работа с несколькими документами и 5-7 вкладками браузера не вызовет затруднений, но тяжелые приложения и современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, типичные для IPS-матриц. Такое разрешение оптимально для работы с текстом и таблицами, а также просмотра видео. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач, хотя и не предназначена для профессиональной работы с графикой.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности управления системой и безопасности.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классические для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить длительное время автономной работы при типичных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, важные для корпоративного использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это бюджетный офисный ноутбук с соответствующими ограничениями по производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач с предустановленной профессиональной версией Windows. Пользователям, планирующим работать с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели.
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Для кого и под какие задачи
IRU Planio 15INP ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и видеоконференции. Бюджетный процессор Intel N100 и встроенная графика делают этот ноутбук подходящим выбором для тех, кому важна доступная цена при сохранении основного функционала для повседневной работы. Модель хорошо подойдет школьникам, студентам и офисным сотрудникам, не требующим высокой производительности.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel N-series N100 относится к энергоэффективным решениям начального уровня с 4 ядрами. В связке со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics он обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкими программами. Многозадачность возможна в разумных пределах - параллельная работа с несколькими документами и 5-7 вкладками браузера не вызовет затруднений, но тяжелые приложения и современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, типичные для IPS-матриц. Такое разрешение оптимально для работы с текстом и таблицами, а также просмотра видео. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач, хотя и не предназначена для профессиональной работы с графикой.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности управления системой и безопасности.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классические для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить длительное время автономной работы при типичных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, важные для корпоративного использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это бюджетный офисный ноутбук с соответствующими ограничениями по производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач с предустановленной профессиональной версией Windows. Пользователям, планирующим работать с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)