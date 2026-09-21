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Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)

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Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 9
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 10
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 11
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 12
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 13
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 14
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Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 19
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 20
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 21
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 22
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 23
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 24
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 25
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 26
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 27
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 1
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 2
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 3
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 4
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 5
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 6
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 7
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 9
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 10
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  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 21
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 22
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 23
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 24
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 25
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 26
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 27
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713022
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 15INP ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и видеоконференции. Бюджетный процессор Intel N100 и встроенная графика делают этот ноутбук подходящим выбором для тех, кому важна доступная цена при сохранении основного функционала для повседневной работы. Модель хорошо подойдет школьникам, студентам и офисным сотрудникам, не требующим высокой производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N-series N100 относится к энергоэффективным решениям начального уровня с 4 ядрами. В связке со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics он обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкими программами. Многозадачность возможна в разумных пределах - параллельная работа с несколькими документами и 5-7 вкладками браузера не вызовет затруднений, но тяжелые приложения и современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, типичные для IPS-матриц. Такое разрешение оптимально для работы с текстом и таблицами, а также просмотра видео. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач, хотя и не предназначена для профессиональной работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности управления системой и безопасности.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классические для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить длительное время автономной работы при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, важные для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетный офисный ноутбук с соответствующими ограничениями по производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач с предустановленной профессиональной версией Windows. Пользователям, планирующим работать с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 15INP ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и видеоконференции. Бюджетный процессор Intel N100 и встроенная графика делают этот ноутбук подходящим выбором для тех, кому важна доступная цена при сохранении основного функционала для повседневной работы. Модель хорошо подойдет школьникам, студентам и офисным сотрудникам, не требующим высокой производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N-series N100 относится к энергоэффективным решениям начального уровня с 4 ядрами. В связке со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics он обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкими программами. Многозадачность возможна в разумных пределах - параллельная работа с несколькими документами и 5-7 вкладками браузера не вызовет затруднений, но тяжелые приложения и современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, типичные для IPS-матриц. Такое разрешение оптимально для работы с текстом и таблицами, а также просмотра видео. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач, хотя и не предназначена для профессиональной работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности управления системой и безопасности.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классические для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить длительное время автономной работы при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, важные для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетный офисный ноутбук с соответствующими ограничениями по производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач с предустановленной профессиональной версией Windows. Пользователям, планирующим работать с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели.

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Отзывы


Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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