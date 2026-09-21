Top.Mail.Ru
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 9
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 10
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 11
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 12
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 13
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 14
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 15
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 16
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 17
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 18
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 19
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 20
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 21
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 22
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 23
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 24
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 25
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 26
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 27
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 28
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 1
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 2
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 3
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 4
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 5
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 6
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 7
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 9
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 10
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 11
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 12
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 13
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 14
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 15
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 16
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 17
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 18
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 19
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 20
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 21
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 22
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 23
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 24
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 25
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 26
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 27
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 28
  • Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713021
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738)

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 15INP представляет собой базовый офисный ноутбук, ориентированный на повседневные задачи начального уровня. Модель подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и базовых офисных приложений. Это рациональный выбор для студентов, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна доступная цена при сохранении основного функционала современного ноутбука.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке начального уровня, обеспечивая достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, хотя не предназначена для требовательных игр или графических редакторов. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных программах.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классический дизайн. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в обычных условиях. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может оказаться недостаточным при работе с большими файлами или медиатекой. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач и готов к возможным ограничениям производительности при более сложных сценариях использования.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 15INP представляет собой базовый офисный ноутбук, ориентированный на повседневные задачи начального уровня. Модель подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и базовых офисных приложений. Это рациональный выбор для студентов, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна доступная цена при сохранении основного функционала современного ноутбука.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке начального уровня, обеспечивая достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, хотя не предназначена для требовательных игр или графических редакторов. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных программах.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классический дизайн. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в обычных условиях. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может оказаться недостаточным при работе с большими файлами или медиатекой. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач и готов к возможным ограничениям производительности при более сложных сценариях использования.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...