Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738)
Для кого и под какие задачи
IRU Planio 15INP представляет собой базовый офисный ноутбук, ориентированный на повседневные задачи начального уровня. Модель подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и базовых офисных приложений. Это рациональный выбор для студентов, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна доступная цена при сохранении основного функционала современного ноутбука.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке начального уровня, обеспечивая достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, хотя не предназначена для требовательных игр или графических редакторов. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных программах.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классический дизайн. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в обычных условиях. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему, что может быть преимуществом для опытных пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что это модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может оказаться недостаточным при работе с большими файлами или медиатекой. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач и готов к возможным ограничениям производительности при более сложных сценариях использования.
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Для кого и под какие задачи
IRU Planio 15INP представляет собой базовый офисный ноутбук, ориентированный на повседневные задачи начального уровня. Модель подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и базовых офисных приложений. Это рациональный выбор для студентов, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна доступная цена при сохранении основного функционала современного ноутбука.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке начального уровня, обеспечивая достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, хотя не предназначена для требовательных игр или графических редакторов. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных программах.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классический дизайн. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в обычных условиях. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему, что может быть преимуществом для опытных пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что это модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может оказаться недостаточным при работе с большими файлами или медиатекой. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач и готов к возможным ограничениям производительности при более сложных сценариях использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS grey (2023738)