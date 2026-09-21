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Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)

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Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 20
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 21
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 22
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 27
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 28
Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 12
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  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 27
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 28
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713019
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.34

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 15PHC создан для повседневной работы в офисе и дома, а также для учебы в университете или удаленной работы. Ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, браузером, просмотром видео и легкой обработкой фото. Энергоэффективная конфигурация на базе AMD обеспечивает хороший баланс между производительностью и автономностью для типичных офисных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор AMD Ryzen 5 7430U относится к энергоэффективной мобильной линейке Zen 3+, обеспечивая достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером. Встроенная графика AMD Radeon позволяет работать с несколькими мониторами и воспроизводить видео в высоком качестве, хотя для современных игр она не предназначена. Связка подходит для повседневных офисных задач и веб-серфинга.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу без масштабирования.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для работы с офисными приложениями и браузером с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в деловом стиле и имеет оптимальные для офисного ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Аккумулятор емкостью 4350 мАч в сочетании с экономичной платформой AMD обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет корпоративные функции безопасности и управления, что важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, без возможности запуска требовательных игр или профессиональных графических приложений. Модель оптимальна для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность Windows Pro, но не требуется высокая производительность в ресурсоемких задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 15PHC создан для повседневной работы в офисе и дома, а также для учебы в университете или удаленной работы. Ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, браузером, просмотром видео и легкой обработкой фото. Энергоэффективная конфигурация на базе AMD обеспечивает хороший баланс между производительностью и автономностью для типичных офисных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор AMD Ryzen 5 7430U относится к энергоэффективной мобильной линейке Zen 3+, обеспечивая достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером. Встроенная графика AMD Radeon позволяет работать с несколькими мониторами и воспроизводить видео в высоком качестве, хотя для современных игр она не предназначена. Связка подходит для повседневных офисных задач и веб-серфинга.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу без масштабирования.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для работы с офисными приложениями и браузером с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в деловом стиле и имеет оптимальные для офисного ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Аккумулятор емкостью 4350 мАч в сочетании с экономичной платформой AMD обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет корпоративные функции безопасности и управления, что важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, без возможности запуска требовательных игр или профессиональных графических приложений. Модель оптимальна для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность Windows Pro, но не требуется высокая производительность в ресурсоемких задачах.

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Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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