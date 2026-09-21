Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15PHC создан для повседневной работы в офисе и дома, а также для учебы в университете или удаленной работы. Ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, браузером, просмотром видео и легкой обработкой фото. Энергоэффективная конфигурация на базе AMD обеспечивает хороший баланс между производительностью и автономностью для типичных офисных задач.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор AMD Ryzen 5 7430U относится к энергоэффективной мобильной линейке Zen 3+, обеспечивая достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером. Встроенная графика AMD Radeon позволяет работать с несколькими мониторами и воспроизводить видео в высоком качестве, хотя для современных игр она не предназначена. Связка подходит для повседневных офисных задач и веб-серфинга.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу без масштабирования.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для работы с офисными приложениями и браузером с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в деловом стиле и имеет оптимальные для офисного ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Аккумулятор емкостью 4350 мАч в сочетании с экономичной платформой AMD обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет корпоративные функции безопасности и управления, что важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, без возможности запуска требовательных игр или профессиональных графических приложений. Модель оптимальна для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность Windows Pro, но не требуется высокая производительность в ресурсоемких задачах.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, AMD Ryzen 5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 210 руб.8803 руб. в СплитНоутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый)...
-
В наличииЦена 38 140 руб.9535 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 100 руб.10525 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 490 руб.10623 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 810 руб.10703 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 050 руб.11513 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15PHC создан для повседневной работы в офисе и дома, а также для учебы в университете или удаленной работы. Ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, браузером, просмотром видео и легкой обработкой фото. Энергоэффективная конфигурация на базе AMD обеспечивает хороший баланс между производительностью и автономностью для типичных офисных задач.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор AMD Ryzen 5 7430U относится к энергоэффективной мобильной линейке Zen 3+, обеспечивая достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером. Встроенная графика AMD Radeon позволяет работать с несколькими мониторами и воспроизводить видео в высоком качестве, хотя для современных игр она не предназначена. Связка подходит для повседневных офисных задач и веб-серфинга.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу без масштабирования.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для работы с офисными приложениями и браузером с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в деловом стиле и имеет оптимальные для офисного ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Аккумулятор емкостью 4350 мАч в сочетании с экономичной платформой AMD обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет корпоративные функции безопасности и управления, что важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, без возможности запуска требовательных игр или профессиональных графических приложений. Модель оптимальна для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность Windows Pro, но не требуется высокая производительность в ресурсоемких задачах.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, AMD Ryzen 5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)