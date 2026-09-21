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Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000)

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Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 1
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 2
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 3
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 4
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 5
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 6
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 7
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 8
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 9
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 10
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 11
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 12
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 13
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 14
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 15
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 16
Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
iRU Калибр
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 1
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 2
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 3
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 4
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 5
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 6
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 7
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 8
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 9
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 10
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 11
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 12
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 13
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 14
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 15
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 16
  • Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713015
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
iRU Калибр
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000)

Ноутбук iRU с диагональю 15,6 дюйма — универсальный инструмент для учёбы, работы и развлечений. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 8 Гб оперативной памяти он с лёгкостью справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Быстрый SSD на 256 Гб сокращает время загрузки и хранит все необходимые файлы под рукой. Яркий экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и сочной картинкой, а встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавное отображение видео и графики. Встроенный кард-ридер сделает перенос фото и документов максимально удобным, а сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/сек откроет быстрый доступ к интернету. Модель поставляется без операционной системы — вы можете самостоятельно выбрать подходящий вариант.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
iRU Калибр
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU с диагональю 15,6 дюйма — универсальный инструмент для учёбы, работы и развлечений. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 8 Гб оперативной памяти он с лёгкостью справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Быстрый SSD на 256 Гб сокращает время загрузки и хранит все необходимые файлы под рукой. Яркий экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и сочной картинкой, а встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавное отображение видео и графики. Встроенный кард-ридер сделает перенос фото и документов максимально удобным, а сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/сек откроет быстрый доступ к интернету. Модель поставляется без операционной системы — вы можете самостоятельно выбрать подходящий вариант.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Калибр 15PH Ryzen 5 5500U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black 4350mAh (2054000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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