Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 Pro 5675U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058867)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH создан для продуктивной работы в офисе и учебы. Компактный 14-дюймовый ноутбук с энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 Pro отлично справляется с офисными приложениями, браузером и легкой многозадачностью. Модель подойдет менеджерам, студентам и всем, кто ищет надежный рабочий инструмент без лишних излишеств.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 Pro 5675U обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и презентациями. Встроенная графика AMD Radeon справится с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для серьезных игр и профессиональной работы с графикой она не предназначена. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, а также для просмотра веб-страниц и видео. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без утомления глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и умеренный вес делают ноутбук удобным для ежедневной транспортировки. Система охлаждения справляется с типичными офисными нагрузками без заметного шума. Энергоэффективная платформа AMD и отсутствие мощной дискретной графики позволяют рассчитывать на неплохую автономность при работе с документами и в интернете.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной Windows позволяет самостоятельно выбрать и установить операционную систему, что может быть удобно для корпоративных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть относительно скромный объем накопителя, который может потребовать расширения для хранения большого количества файлов. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию и времени на настройку системы. Модель оптимальна для базовых офисных задач, но не подходит для работы с ресурсоемкими приложениями или современными играми. Если вам нужна более высокая производительность или больший объем хранилища, стоит рассмотреть альтернативные конфигурации.