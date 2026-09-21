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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713003
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с графикой. Благодаря современному процессору Intel Core i5 12-го поколения, этот ноутбук обеспечивает комфортную многозадачность при работе с документами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на низких настройках и справляется с базовой обработкой фото. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу для работы с текстом, таблицами и презентациями. Компактная диагональ делает ноутбук мобильным, а Full HD разрешение обеспечивает комфортную работу без напряжения глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Операционная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с умеренными нагрузками при офисной работе, не создавая заметного шума. Энергоэффективный процессор и отсутствие дискретной графики положительно влияют на время автономной работы, позволяя работать вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Компактная клавиатура удобна для набора текста, а тачпад достаточного размера облегчает навигацию без использования мыши.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть необходимость самостоятельной установки Windows, так как ноутбук поставляется с FreeDOS. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать организации дополнительного хранилища при работе с большим количеством файлов. Модель оптимальна для офисных задач и учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью мобильной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с графикой. Благодаря современному процессору Intel Core i5 12-го поколения, этот ноутбук обеспечивает комфортную многозадачность при работе с документами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на низких настройках и справляется с базовой обработкой фото. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу для работы с текстом, таблицами и презентациями. Компактная диагональ делает ноутбук мобильным, а Full HD разрешение обеспечивает комфортную работу без напряжения глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Операционная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с умеренными нагрузками при офисной работе, не создавая заметного шума. Энергоэффективный процессор и отсутствие дискретной графики положительно влияют на время автономной работы, позволяя работать вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Компактная клавиатура удобна для набора текста, а тачпад достаточного размера облегчает навигацию без использования мыши.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть необходимость самостоятельной установки Windows, так как ноутбук поставляется с FreeDOS. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать организации дополнительного хранилища при работе с большим количеством файлов. Модель оптимальна для офисных задач и учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью мобильной работы.

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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