Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с графикой. Благодаря современному процессору Intel Core i5 12-го поколения, этот ноутбук обеспечивает комфортную многозадачность при работе с документами, таблицами и презентациями.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на низких настройках и справляется с базовой обработкой фото. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу для работы с текстом, таблицами и презентациями. Компактная диагональ делает ноутбук мобильным, а Full HD разрешение обеспечивает комфортную работу без напряжения глаз.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Операционная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с умеренными нагрузками при офисной работе, не создавая заметного шума. Энергоэффективный процессор и отсутствие дискретной графики положительно влияют на время автономной работы, позволяя работать вдали от розетки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Компактная клавиатура удобна для набора текста, а тачпад достаточного размера облегчает навигацию без использования мыши.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть необходимость самостоятельной установки Windows, так как ноутбук поставляется с FreeDOS. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать организации дополнительного хранилища при работе с большим количеством файлов. Модель оптимальна для офисных задач и учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью мобильной работы.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с графикой. Благодаря современному процессору Intel Core i5 12-го поколения, этот ноутбук обеспечивает комфортную многозадачность при работе с документами, таблицами и презентациями.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на низких настройках и справляется с базовой обработкой фото. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу для работы с текстом, таблицами и презентациями. Компактная диагональ делает ноутбук мобильным, а Full HD разрешение обеспечивает комфортную работу без напряжения глаз.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Операционная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с умеренными нагрузками при офисной работе, не создавая заметного шума. Энергоэффективный процессор и отсутствие дискретной графики положительно влияют на время автономной работы, позволяя работать вдали от розетки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Компактная клавиатура удобна для набора текста, а тачпад достаточного размера облегчает навигацию без использования мыши.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть необходимость самостоятельной установки Windows, так как ноутбук поставляется с FreeDOS. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать организации дополнительного хранилища при работе с большим количеством файлов. Модель оптимальна для офисных задач и учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью мобильной работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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