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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 10
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  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713002
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для повседневных офисных и учебных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто много работает с документами, проводит время в браузере и использует базовые офисные приложения. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения, он уверенно справляется с многозадачностью в легких программах, просмотром веб-страниц и онлайн-сервисами.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и профессиональной обработки фото не подходит. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно держать открытыми несколько программ одновременно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки офисного использования, что позволяет ноутбуку работать тихо при выполнении повседневных задач. Относительно энергоэффективный процессор и отсутствие мощной дискретной графики позволяют рассчитывать на неплохое время автономной работы в режиме работы с документами и веб-серфинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что потребует самостоятельной установки Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки операционной системы и необходимых программ. Встроенная графика ограничивает возможности в работе с графикой и исключает современные игры. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на покупку лицензии и времени на установку системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет недорогой ноутбук для работы с документами и интернетом, готов самостоятельно настроить систему и не планирует использовать ресурсоемкие приложения.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для повседневных офисных и учебных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто много работает с документами, проводит время в браузере и использует базовые офисные приложения. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения, он уверенно справляется с многозадачностью в легких программах, просмотром веб-страниц и онлайн-сервисами.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и профессиональной обработки фото не подходит. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно держать открытыми несколько программ одновременно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки офисного использования, что позволяет ноутбуку работать тихо при выполнении повседневных задач. Относительно энергоэффективный процессор и отсутствие мощной дискретной графики позволяют рассчитывать на неплохое время автономной работы в режиме работы с документами и веб-серфинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что потребует самостоятельной установки Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки операционной системы и необходимых программ. Встроенная графика ограничивает возможности в работе с графикой и исключает современные игры. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на покупку лицензии и времени на установку системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет недорогой ноутбук для работы с документами и интернетом, готов самостоятельно настроить систему и не планирует использовать ресурсоемкие приложения.

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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