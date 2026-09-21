Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для повседневных офисных и учебных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто много работает с документами, проводит время в браузере и использует базовые офисные приложения. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения, он уверенно справляется с многозадачностью в легких программах, просмотром веб-страниц и онлайн-сервисами.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и профессиональной обработки фото не подходит. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно держать открытыми несколько программ одновременно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки офисного использования, что позволяет ноутбуку работать тихо при выполнении повседневных задач. Относительно энергоэффективный процессор и отсутствие мощной дискретной графики позволяют рассчитывать на неплохое время автономной работы в режиме работы с документами и веб-серфинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что потребует самостоятельной установки Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки операционной системы и необходимых программ. Встроенная графика ограничивает возможности в работе с графикой и исключает современные игры. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на покупку лицензии и времени на установку системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет недорогой ноутбук для работы с документами и интернетом, готов самостоятельно настроить систему и не планирует использовать ресурсоемкие приложения.