Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904)
Ноутбук iRU с диагональю 15,6 дюйма отлично сочетает в себе комфорт большого экрана и приятную лёгкость — всего 1,75 кг. Это удобно как для работы дома, так и для частых поездок. Яркое и чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 порадует во время учёбы, разнообразных задач или просмотра фильмов. Мощности 8 Гб оперативной памяти хватает для многозадачности, а вместительный SSD на 512 Гб — для всех ваших файлов и программ. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневных задач и рабочих приложений, а процессор Intel обеспечивает стабильную работу. Устройство оснащено одним портом USB 2.0 и сразу двумя современными USB Type-C, что упрощает подключение гаджетов и аксессуаров. Лаконичный пластиковый корпус делает этот ноутбук практичным и стильным решением на каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 210 руб.8803 руб. в СплитНоутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый)...
-
В наличииЦена 38 140 руб.9535 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 100 руб.10525 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 490 руб.10623 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 810 руб.10703 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 050 руб.11513 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904)