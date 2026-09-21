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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058911) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058911)

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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 9
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 10
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 11
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 12
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 13
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 14
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 15
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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Planio
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 6
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 7
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 9
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 10
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 11
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 12
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 13
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 14
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 15
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 16
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 17
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712998
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058911)

iRU — надежный ноутбук с ярким 15,6-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 1920x1080. Благодаря компактному весу 1,75 кг его удобно брать с собой каждый день. Объем SSD 512 Гб позволяет хранить все рабочие и личные файлы без забот о нехватке места, а 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивает плавную работу в современных задачах. Графика Intel UHD Graphics справится с просмотром фильмов и работой с офисными документами. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео. Лаконичный черный корпус из пластика смотрится стильно и практично. Bluetooth v5.0 делает беспроводное подключение быстрым и удобным, а Li-Pol аккумулятор дает уверенность в длительной работе без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058911)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
iRU — надежный ноутбук с ярким 15,6-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 1920x1080. Благодаря компактному весу 1,75 кг его удобно брать с собой каждый день. Объем SSD 512 Гб позволяет хранить все рабочие и личные файлы без забот о нехватке места, а 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивает плавную работу в современных задачах. Графика Intel UHD Graphics справится с просмотром фильмов и работой с офисными документами. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео. Лаконичный черный корпус из пластика смотрится стильно и практично. Bluetooth v5.0 делает беспроводное подключение быстрым и удобным, а Li-Pol аккумулятор дает уверенность в длительной работе без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058911) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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