Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924)
Для кого и под какие задачи
IRU Strato 15ALI подойдет для повседневных офисных и учебных задач, где не требуется высокая производительность. Этот ноутбук оптимален для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео. Базовая конфигурация с современным процессором начального уровня обеспечивает комфортную многозадачность при типичных сценариях использования дома или в офисе.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, но не подходит для современных игр и ресурсоемких приложений для 3D-моделирования или видеомонтажа.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя объем может потребовать рационального использования пространства. При необходимости можно рассмотреть вариант дополнительного внешнего накопителя.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете, что практично для ежедневного использования. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня, работая относительно тихо в обычных условиях. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук демонстрирует неплохую автономность в повседневных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-порты и видеовыход. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что может быть привлекательно для опытных пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки системы и необходимых программ. Встроенная графика существенно ограничивает возможности в играх и работе с графикой, поэтому для таких задач лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. При этом для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео конфигурация вполне достаточна.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Для кого и под какие задачи
IRU Strato 15ALI подойдет для повседневных офисных и учебных задач, где не требуется высокая производительность. Этот ноутбук оптимален для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео. Базовая конфигурация с современным процессором начального уровня обеспечивает комфортную многозадачность при типичных сценариях использования дома или в офисе.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, но не подходит для современных игр и ресурсоемких приложений для 3D-моделирования или видеомонтажа.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя объем может потребовать рационального использования пространства. При необходимости можно рассмотреть вариант дополнительного внешнего накопителя.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете, что практично для ежедневного использования. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня, работая относительно тихо в обычных условиях. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук демонстрирует неплохую автономность в повседневных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-порты и видеовыход. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что может быть привлекательно для опытных пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки системы и необходимых программ. Встроенная графика существенно ограничивает возможности в играх и работе с графикой, поэтому для таких задач лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. При этом для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео конфигурация вполне достаточна.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924)