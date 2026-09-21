Top.Mail.Ru
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 19
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 20
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 21
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 22
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 23
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 24
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 25
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 26
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 27
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 28
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 29
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 30
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 31
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 32
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 20
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 21
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 22
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 23
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 24
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 25
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 26
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 27
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 28
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 29
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 30
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 31
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 32
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712997
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924)

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI подойдет для повседневных офисных и учебных задач, где не требуется высокая производительность. Этот ноутбук оптимален для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео. Базовая конфигурация с современным процессором начального уровня обеспечивает комфортную многозадачность при типичных сценариях использования дома или в офисе.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, но не подходит для современных игр и ресурсоемких приложений для 3D-моделирования или видеомонтажа.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя объем может потребовать рационального использования пространства. При необходимости можно рассмотреть вариант дополнительного внешнего накопителя.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете, что практично для ежедневного использования. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня, работая относительно тихо в обычных условиях. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук демонстрирует неплохую автономность в повседневных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-порты и видеовыход. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что может быть привлекательно для опытных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки системы и необходимых программ. Встроенная графика существенно ограничивает возможности в играх и работе с графикой, поэтому для таких задач лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. При этом для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео конфигурация вполне достаточна.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI подойдет для повседневных офисных и учебных задач, где не требуется высокая производительность. Этот ноутбук оптимален для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео. Базовая конфигурация с современным процессором начального уровня обеспечивает комфортную многозадачность при типичных сценариях использования дома или в офисе.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, но не подходит для современных игр и ресурсоемких приложений для 3D-моделирования или видеомонтажа.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя объем может потребовать рационального использования пространства. При необходимости можно рассмотреть вариант дополнительного внешнего накопителя.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете, что практично для ежедневного использования. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня, работая относительно тихо в обычных условиях. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук демонстрирует неплохую автономность в повседневных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-порты и видеовыход. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что может быть привлекательно для опытных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки системы и необходимых программ. Встроенная графика существенно ограничивает возможности в играх и работе с графикой, поэтому для таких задач лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. При этом для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео конфигурация вполне достаточна.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058924) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...