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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937)

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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 19
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 21
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 22
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 26
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 27
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 28
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 29
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 30
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712996
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937)

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI - сбалансированный офисный ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи: работу с документами, веб-серфинг, просмотр видео и повседневное использование. Благодаря процессору Intel Core i3 двенадцатого поколения и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными приложениями, позволяет держать открытыми множество вкладок в браузере и выполнять базовую работу с фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и работы в интернете. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать простые игры, но для современных игровых проектов и ресурсоемких графических приложений её возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - это оптимальный объем для комфортной работы в многозадачном режиме и достаточный запас на будущее. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический черный корпус выполнен в деловом стиле и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор, поэтому работает относительно тихо в обычных задачах. Благодаря современному энергоэффективному процессору ноутбук способен обеспечить несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Производительности встроенной графики достаточно только для базовых задач, поэтому любителям игр или работающим с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежная работа в документах и интернете без лишних переплат за игровые возможности.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI - сбалансированный офисный ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи: работу с документами, веб-серфинг, просмотр видео и повседневное использование. Благодаря процессору Intel Core i3 двенадцатого поколения и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными приложениями, позволяет держать открытыми множество вкладок в браузере и выполнять базовую работу с фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и работы в интернете. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать простые игры, но для современных игровых проектов и ресурсоемких графических приложений её возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - это оптимальный объем для комфортной работы в многозадачном режиме и достаточный запас на будущее. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический черный корпус выполнен в деловом стиле и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор, поэтому работает относительно тихо в обычных задачах. Благодаря современному энергоэффективному процессору ноутбук способен обеспечить несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Производительности встроенной графики достаточно только для базовых задач, поэтому любителям игр или работающим с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежная работа в документах и интернете без лишних переплат за игровые возможности.

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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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