Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058937)
Для кого и под какие задачи
IRU Strato 15ALI - сбалансированный офисный ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи: работу с документами, веб-серфинг, просмотр видео и повседневное использование. Благодаря процессору Intel Core i3 двенадцатого поколения и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными приложениями, позволяет держать открытыми множество вкладок в браузере и выполнять базовую работу с фото.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и работы в интернете. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать простые игры, но для современных игровых проектов и ресурсоемких графических приложений её возможностей недостаточно.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти - это оптимальный объем для комфортной работы в многозадачном режиме и достаточный запас на будущее. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Классический черный корпус выполнен в деловом стиле и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор, поэтому работает относительно тихо в обычных задачах. Благодаря современному энергоэффективному процессору ноутбук способен обеспечить несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Производительности встроенной графики достаточно только для базовых задач, поэтому любителям игр или работающим с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежная работа в документах и интернете без лишних переплат за игровые возможности.
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Для кого и под какие задачи
IRU Strato 15ALI - сбалансированный офисный ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи: работу с документами, веб-серфинг, просмотр видео и повседневное использование. Благодаря процессору Intel Core i3 двенадцатого поколения и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными приложениями, позволяет держать открытыми множество вкладок в браузере и выполнять базовую работу с фото.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и работы в интернете. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать простые игры, но для современных игровых проектов и ресурсоемких графических приложений её возможностей недостаточно.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти - это оптимальный объем для комфортной работы в многозадачном режиме и достаточный запас на будущее. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Классический черный корпус выполнен в деловом стиле и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор, поэтому работает относительно тихо в обычных задачах. Благодаря современному энергоэффективному процессору ноутбук способен обеспечить несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Производительности встроенной графики достаточно только для базовых задач, поэтому любителям игр или работающим с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежная работа в документах и интернете без лишних переплат за игровые возможности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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