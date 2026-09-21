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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058)

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 15
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 20
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 2
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  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 15
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  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712992
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для комфортной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и всем, кто ищет надежного помощника для повседневных задач без лишних переплат. Модель справляется с работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1215U с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, хотя современные игры и ресурсоемкая графика останутся за пределами возможностей этой конфигурации. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую четкость картинки, что важно при работе с текстовыми документами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде и дополнительные функции безопасности.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с официальной Windows 11 Pro, хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Если планируется работа с тяжелым софтом или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для комфортной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и всем, кто ищет надежного помощника для повседневных задач без лишних переплат. Модель справляется с работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1215U с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, хотя современные игры и ресурсоемкая графика останутся за пределами возможностей этой конфигурации. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую четкость картинки, что важно при работе с текстовыми документами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде и дополнительные функции безопасности.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с официальной Windows 11 Pro, хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Если планируется работа с тяжелым софтом или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой.

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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