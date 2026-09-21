Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060)
Ноутбук iRU — это современное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук, произведенный в Китае, сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих производительность и элегантность. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук iRU обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его подходящим для просмотра мультимедийного контента и работы с графическими приложениями. Экран, выполненный по технологии IPS, гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Оснащенный графическим контроллером Intel UHD Graphics и процессором от Intel, этот ноутбук обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб с типом DDR4, что способствует быстрой и эффективной многозадачности. Ноутбук iRU также оборудован SSD-накопителем емкостью 512 Гб, обеспечивающим мгновенный доступ к данным и быструю загрузку операционной системы. Встроенный кард-ридер упрощает работу с различными форматами карт памяти, позволяя быстро переносить данные с устройств. Благодаря версии Bluetooth v5.0 вы сможете легко подключать различные беспроводные устройства, а вес всего 1,48 кг делает этот ноутбук удобным для транспортировки и использования в дороге. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его надежность и долговечность. iRU — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
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