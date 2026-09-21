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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060)

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 20
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 21
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 22
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712991
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060)

Ноутбук iRU — это современное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук, произведенный в Китае, сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих производительность и элегантность. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук iRU обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его подходящим для просмотра мультимедийного контента и работы с графическими приложениями. Экран, выполненный по технологии IPS, гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Оснащенный графическим контроллером Intel UHD Graphics и процессором от Intel, этот ноутбук обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб с типом DDR4, что способствует быстрой и эффективной многозадачности. Ноутбук iRU также оборудован SSD-накопителем емкостью 512 Гб, обеспечивающим мгновенный доступ к данным и быструю загрузку операционной системы. Встроенный кард-ридер упрощает работу с различными форматами карт памяти, позволяя быстро переносить данные с устройств. Благодаря версии Bluetooth v5.0 вы сможете легко подключать различные беспроводные устройства, а вес всего 1,48 кг делает этот ноутбук удобным для транспортировки и использования в дороге. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его надежность и долговечность. iRU — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук iRU — это современное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук, произведенный в Китае, сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих производительность и элегантность. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук iRU обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его подходящим для просмотра мультимедийного контента и работы с графическими приложениями. Экран, выполненный по технологии IPS, гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Оснащенный графическим контроллером Intel UHD Graphics и процессором от Intel, этот ноутбук обеспечивает высокую скорость обработки данных и стабильную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб с типом DDR4, что способствует быстрой и эффективной многозадачности. Ноутбук iRU также оборудован SSD-накопителем емкостью 512 Гб, обеспечивающим мгновенный доступ к данным и быструю загрузку операционной системы. Встроенный кард-ридер упрощает работу с различными форматами карт памяти, позволяя быстро переносить данные с устройств. Благодаря версии Bluetooth v5.0 вы сможете легко подключать различные беспроводные устройства, а вес всего 1,48 кг делает этот ноутбук удобным для транспортировки и использования в дороге. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его надежность и долговечность. iRU — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059060) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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